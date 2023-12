Guillermo Francos: "El apoyo del PRO es una actitud valiosa, pero no significa que compraron acciones"

El próximo ministro del Interior, Guillermo Francos, agradeció y destacó el apoyo del PRO al espacio de La Libertad Avanza, aunque aclaró que "no significa que compraron acciones", haciendo hincapié en que la fuerza fundada por el expresidente Mauricio Macri no será parte de un co-gobierno, mientras que dicho partido sigue metiendo a muchos de sus miembros en cargos clave de la futura gestión.

"La decisión fue de los argentinos", argumentó el futuro funcionario, quien además insistió en que el respaldo de Macri y de la titular del PRO, Patricia Bullrich, "tuvo su importancia" aunque remarcó que "no fue decisivo en el triunfo" de La Libertad Avanza en el balotaje del 19 de noviembre.

"No es que en el voto fue decisivo la posición de Macri y Patricia [Bullrich]. Tuvo su importancia y fue un apoyo, pero la decisión fue de los argentinos", expuso en una entrevista con el periodista Marcelo Longobardi por Radio Rivadavia.

En la misma línea, respecto al abultado triunfo de Javier Milei en la segunda vuelta subrayó: "No hay presidente que haya tenido semejante apoyo".

"Decir que sin ese apoyo no hubiera ganado es hipotético", insistió, y desarrolló: "Como ellos dijeron [el PRO], el mismo grupo político de Macri y Bullrich dijeron que la gente votó un cambio, por eso, si votaron un cambio, nos acompañaron, la gente nos hubiera acompañado igual".

Asimismo, Francos planteó que se trata de "una actitud valiosa" de los dirigentes amarillos, pero enfatizó en que "eso no significa que compraron acciones, ni mucho menos".

Por otra parte, el extitular del Banco Provincia reveló que trabajan para conquistar consensos en el Congreso y planteó que los bloques deberían respetar el apoyo popular que obtuvieron las propuestas libertarias.

"No se le puede decir que no a un Presidente que fue electo con un discurso claro de lo que iba a hacer", resaltó aunque eximió de esa responsabilidad a los sectores que "entendieran que las leyes no representan lo que prometimos en la campaña y fue votado".

Respecto al accionar de sus aliados del PRO en el Congreso, planteó que añora su respaldo en ambas cámaras y resaltó "sino cada uno tendrá su responsabilidad política".

Por último, a pesar de estar a 9 días de la asunción, evitó precisar los nombres de las personas que ocuparán las vacantes aún pendientes en el equipo libertario y vaticinó que la titularidad de las Cámaras de Diputados y Senadores se resolverá en lo inmediato.

