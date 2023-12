Carlos Fara: "Se están mostrando ciertas fisuras en el PRO"

Carlos Fara, analista político, aseveró que "si a Milei le llega a ir mal, Macri pagará costos porque fue el que inclinó la balanza por él". Además, destacó que Sergio Massa logró lo que parecía imposible, que era "unificar fuerzas dentro de UxP en el proceso electoral", en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Fara es analista y consultor político y el nuevo presidente de la International Association of Political Consultants. Además, se desempeño como presidente de la Asociación de Consultores Políticos de Argentina y participó en más de 160 campañas electorales a nivel nacional y en Latinoamérica. Es autor del libro "Cómo ser un consultor político". La última columna que publicó en Perfil.com se títula "Carlos Salvador Milei", en donde desarrolla el pragmatismo que ejerce el presidente electo.

Carlos Salvador Milei

Nuria Am: Hacemos un paneo, más allá de lo dicho en tus columnas, de cómo estás viendo lo que está sucediendo hoy, con un Juntos por el Cambio más fraccionado que nunca, con divisiones dentro del propio PRO, con un Mauricio Macri que habla poco con Javier Milei, una Patricia Bullrich confirmada dentro del próximo gobierno que para el ex presidente se cortó sola, con parte de lo fueron los protagonistas del menemismo dentro del gobierno del libertario...

En primer lugar, se están mostrando ciertas fisuras en el PRO y que se terminaron de expresar ahora, es decir, son todas las miserias juntas cuando se da la discusión de poder. Aquí cuentan las facturas que Patricia le quería pasar a Macri en función de ese doble juego que hizo con Milei a lo largo del proceso electoral: el hecho de una ex candidata que quedó claro que no quería quedar como una especie de "títere" de Macri, y el expresidente con dificultades claras para contener políticamente una diversidad dentro de su propio partido. Por lo tanto, desde ese lado diría que Milei puede usufructuar bastante esta situación por el famoso "divide y reinarás". Interactuar con varios actores que tienen cada uno una porción de poder, y no con alguien que tenga todo el poder enfrente, lo favorece. Luego, hay que saber conducir esa diversidad. Eso sonará más complicado, aún cuando el libertario pareció más astuto y pragmático de lo que podíamos suponer.

Alejandro Gomel: Hablabas de estas fisuras en el PRO. Es interesante lo que pasa porque ya no hablamos de halcones y palomas, parece haber quedado atrás esa discusión de los que estaban apoyando o no a Milei, sino que la fisura viene dentro de los halcones, si se quiere, de los que están apoyando a Milei. ¿Qué pasa con el PRO? Ya ni hablamos de Juntos por el Cambio, sino que del propio partido de Macri.

Si, totalmente así. Siempre hay divisiones que son útiles para describir un momento y después ya no son útiles para describir otra situación. Después están los intereses personales: una Patricia que quedó muy golpeada por no haber salido de la discusión del balotaje, que se debe estar acordando que las zancadillas que le hacía Macri a Horacio Rodríguez Larreta, ahora también las está pagando ella y que no era todo tan fácil. Todo eso tiene que ver con un Macri que no pudo ser candidato presidencial porque no le daban los números, por eso fueron Bullrich y Larreta. Ella ganó con comodidad la primaria pero tampoco logró encolumnar todo el espacio detrás de ella y eso se notó en ese 24% que finalmente obtuvo.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

Claudio Mardones: Luego de esto que tan bien describe de esa relación inestable entre Bullrich y Macri, que se remonta a hace un buen tiempo, y entró en otra etapa en los últimos meses, la gran pregunta es qué queda para el ex presidente en este momento. Hasta hace una semana era un jugador muy importante, incluso en la chance de un cogobierno que se terminó diluyendo. Ahora nos encontramos con un Macri aparte, que queda a disposición de Milei, que está concentrado en la coyuntura en Boca, encerrado en su confrontación abierta con Juan Román Riquelme, pero cada vez más lejos del gobierno de Milei. ¿Cómo ve el futuro del ex Presidente?

Es una apuesta fuerte. Una parte de esa salió bien por el triunfo de Milei. Pero ahora es otra apuesta, que tiene que ver con esto que llama una especie de reivindicación personal, que sería el gobierno de Milei, de las ideas que quiso llevar adelante en su momento y no pudo. En el medio está en juego su cuestionamiento hacia su habilidad política porque hoy, entre todas las cosas que pasaron esta mañana, las declaraciones de Guillermo Francos bajándole el precio a Macri, al decir que era "un apoyo en la campaña pero que no había comprado acciones del gobierno", fueron muy duras. Porque eso implica que claramente ahí Milei está jugando a la división interna del PRO. Le interesa más Bullrich que Macri porque de ningún modo quiere quedar preso de una situación de un Macri que es astuto.

Por lo tanto, diría que está pagando los costos de la inserción y por ahora tiene pocos beneficios. En primer lugar, si a Milei le llega a ir mal Macri, pagará costos porque fue el que inclinó la balanza por él. Se pueden pagar costos en tanto y en cuanto, como se dice habitualmente, "cobres políticamente". Lo que está cobrando políticamente Macri es bastante acotado porque Bullrich entró por ella, no por Macri. A partir de ahora, todo el mundo comenzará a decir "al final Macri tanto poder no tenía".

Las internas en el PRO y LLA

CM: Es que ahí parece que surge otro componente: el entorno del presidente electo reaccionó casi como un anticuerpo contra la injerencia, presencia u omnipresencia de Macri en el armado. Me refiero a Guillermo Francos, nominado como ministro del Interior, que parece que ejerciera como tal en este momento; y también a Nicolás Posse, próximo jefe de Gabinete y uno de los nominados que menos habla con la prensa. ¿En este round ganó Francos para usted?

Definitivamente. Hay una situación en la cual Macri tenía una cantidad de aspiraciones y se están logrando mucho menos de las que pretendía. Quería poner al ministro de Justicia, finalmente le dan la segunda línea, no el Ministerio. También controlar YPF y eso se lo dieron a otro sector. Pensaba además que entraría Guillermo Dietrich y por ahora no figura, al igual que Javier Iguacel, y encima está Bullrich que entra por cuenta propia. Desde ese punto de vista, es un hándicap para Francos en esta transición.

Milei define el armado de su gobierno

AG: Hoy apareció otro nombre que es de Rodolfo Barra. ¿Qué significa esto en el gobierno de Milei?

Un aporte de experiencia política y jurídica enorme, más allá de lo que cada uno pueda pensar de Barra. Fue una figura clave en la Corte Suprema durante la época de Carlos Menem, con todo que necesitaba el ex presidente que la Corte sostuviese legalmente en las reformas que estaba haciendo. Aquí hay dos cuestiones para Milei: una es el frente parlamentario y la otra es el frente legal, porque muchas de las cosas que intentará hacer terminarán judicializadas en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario que, depende cuáles sean las estrategias, pedirán en algún momento lo que se llama el per saltum. Para la Corte Suprema, a la cual Milei no le cae muy simpático, esto será muy diferente a los '90. Pero sí del otro lado habrá un personaje que tiene espaldas políticas y profesionales como para aducir argumentos ante la Corte para que no se le caigan las reformas en el plano de lo judicial.

Javier Milei y Martín Menem

NA: El nombre de Martín Menem como posible hombre de Milei dentro del Congreso, más que Cristian Ritondo, Florencio Randazzo o Miguel Ángel Pichetto, ¿cómo le suena? ¿Suma o resta?

Hay un detalle: no solamente Milei tiene problemas naturalmente o tensiones con los eventuales socios, como el PRO, entre otros, sino que también tiene una tensión interna porque el bloque quiere un presidente de su propio origen porque todo el mundo quiere, de alguna manera, hacer valer su aporte al triunfo. Entonces, diría que si finalmente es Martín Menem, deja tranquila a la tropa en Diputados, por lo menos, que no es menor porque después hay que salir a poner la cara por las leyes que mande el presidente. Ahora, no tiene la experiencia de Ritondo ni mucho menos la de Pichetto. Mi sensación es que no es un tema cerrado, más allá de que está claro que hoy Martín Menem suena mucho más fuerte que hace 48 horas atrás. Pero me parece que todavía está por verse porque tiene que cerrar todo el cuadro político. Si yo, Milei, pongo a Martín Menem como presidente de la Cámara, es positivo porque calmo a los propios, pero también es cierto que estoy perdiendo la chance de pagarle políticamente a un aliado.

Cogobierno vs oposición: la nueva grieta de JxC

El rearmado opositor

NA: ¿Quién será la cabeza de la oposición para vos?

Hay dos oposiciones: la oposición del JxC no macrista, que no es menor porque es una cifra importante y muchos de ellos tanto en Diputados como en el Senado serán un poco la voz de sus gobernadores, y seguramente sea moderada y más constructiva; pero la primera minoría en las dos cámaras se llama Unión por la Patria, que tendrá poder de veto y creo que en ese punto veremos, por una cuestión casi generacional, a una Cristina Kirchner que que paulatinamente irá perdiendo poder y un personaje que tratará de hacer lo imposible por él ser el jefe de la oposición, que es Sergio Massa, porque dirá "perdimos, pero llegamos a un 44%". Además, logró lo que parecía imposible que era unificar fuerzas dentro de UxP en el proceso electoral.

AG: ¿No le creés a Massa eso del retiro y de irse afuera?

Afuera se irá, lo que no significa que al mismo tiempo no atienda el teléfono para tratar de seguir haciendo política.

