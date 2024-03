Los afiliados a la Unión Cívica Radical de la capital provincial de Misiones renovarán autoridades del comité municipal este domingo 10 de marzo. Allí se cruzarán el candidato oficialista, Ariel “Pepe” Pianesi, de la lista Evolución, y Rosario Anahí Schmidt, de Nuevo Radicalismo. En comunicación con PERFIL, la candidata de larga trayectoria docente habló sobre su identidad como mujer trans en Posadas y sobre sus objetivos, destacando que “la política no tiene género, podemos participar todos”.

Schmidt ya inició el trámite para jubilarse, luego de una vida dedicada a la docencia de Matemática, Física y Cosmografía —una ciencia integrante de la astronomía—, lo que le permitió dedicarse de lleno a la política. “Siempre participé, pero en un perfil bajo, apoyando a otros candidatos. Esta vez decidí hacerlo yo”, destacó quien también fue una de las primeras mujeres trans gremialistas del país. Schmidt aseguró que es “de cuna radical” y contó que “le caló muy hondo” escuchar discursos de Raúl Alfonsín, que le “fascinaban”.

“Hice el profesorado de Matemática en la Universidad Nacional de Misiones y ya en el segundo año estaba participando del centro de estudiantes de la facultad de Humanidades. Fui militante de la Franja Morada hasta el cuarto año aproximadamente, porque estaba trabajando en la Universidad. Luego trabajé en la provincia, como docente. Siempre perfil bajo, nunca busqué descuidar mi profesión, aunque militaba”, contó a PERFIL.

Schmidt: "El radicalismo dejó de ocupar el lugar que tuvo tradicionalmente y es hora de recuperar los espacios perdidos"

“Estuve ocho años dentro del gremio de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, integré la comisión directiva y, en ese entonces, el gobierno provincial le ofreció a Marilú Leverberg ser candidata a diputada nacional y ella buscaba consensos, por lo que con gusto hice su campaña”, añadió Schmidt, en referencia al partido “atrapalotodo” de la Concordia Social que integró la fallecida docente. A los ocho años “me saturé, porque la exigencia era de lunes a lunes, las 24 horas, y volví a las aulas” dijo, sin dejar de aclarar que tuvo “una gran militancia con los docentes, a quienes supe acompañar” en el gremio.

El año pasado, Schmidt también se postuló como intendenta de Posadas por Juntos por el Cambio, recibiendo 2.183 votos, “siendo nuevita en el mundo de la política”, ponderó. Luego del repaso por su trayectoria, la gremialista celebró: “Ahora soy candidata al comité municipal de Posadas como presidenta del radicalismo, así que estoy peleando por ese espacio, recordando que la política no tiene género, podemos participar todos”. En la lista 3, Schmidt va a acompañada de Juan Ramón Retamar, Myriam Estela Planas y José Mariano Ivanizen, mientras que para la convención provincial por el municipio de posadas encabezan la lista Osvaldo Alfredo Navarro, Graciela Ester Sousa y Cristino Prieto.

Al ser consultada por sus propuestas, Schmidt destacó que dentro de la UCR “queremos nuevos horizontes y poner gente nueva, porque hay atornillados en el partido y no han resuelto los problemas de los posadeños”. “El radicalismo dejó de ocupar el lugar que tuvo tradicionalmente y es hora de recuperar los espacios perdidos, necesitamos buscar soluciones a las mentiras que sufrimos. Hubo uso y abuso de un partido para el beneficio de unos pocos personajes. Necesitamos cambiar eso, levantando las banderas del radicalismo a lo más alto, donde siempre estuvimos”, disparó contra el oficialismo.

¿De qué hablamos cuando hablamos de brecha de género?

Sobre las necesidades de Posadas, identificó que la ciudad “es muy grande”, que creció “hacia los costados” y que, con ello, aumentó la demanda de mejores servicios. “Hace falta ordenamiento de la urbanización: hay carencias en el transporte, sufrimos constantes cortes de luz en verano y ante una mínima tormenta. Mientras, la tarifa de luz vino con un aumento del 300%, eso sucede en todos los servicios públicos”, enumeró y continuó sus críticas hacia la gestión actual: “El partido radical ahora está bajo el yugo de la gestión que hace 20 años que está en el poder y ahora fue reelecto, tras mentirle al pueblo misionero. Hoy nos tiene castigados”, alegó.

“No nos vamos a agarrar a las trompadas, pero sí vamos a debatir y buscar consensos para mejorar la calidad de vida de los posadeños”, aclaró luego y marcó que su ambición “antes estaba en el llano, ahora es el momento de jugársela para alzar la voz y buscar más integración y progreso”. Ese cambio se produjo por la invitación de “los doctores Javier Mela (fundador de Nuevo Radicalismo) y Osvaldo Navarro, cuando tuvieron la primera interna con los radicales, que incluso se llegó a judicializar porque hay mucha mano negra en Posadas. Ellos me invitaron a renovar la UCR”, informó.

Rosario Anahí Schmidt: “En una provincia machista, es difícil para la mujer trascender porque hay mucha estigmatización”

En la misma entrevista con PERFIL, Schmidt confió que transicionó en el 2012, con la aprobación de la Ley de Identidad de Género. “Yo en ese momento estaba integrando la comisión directiva de la UDPM, fui la primera mujer trans gremialista docente”, remarcó. Sin embargo, reconoció que ser mujer hace que “trascender” en política sea difícil, dado que Misiones es una provincia “muy machista” y que hay “estigmatización del hombre hacia la mujer, asegurando que no es capaz, le falta criterio o personalidad. Y es mentira, la mujer está en todos los ámbitos, pero nunca quiere jugársela de más por miedo a faltar el respeto, espera el visto bueno de otros dirigentes”, analizó.

“Con mi involucramiento busco que la mujer tenga su propio valor y vea que también puede participar, sin limitarse. Son muchas las mujeres que están en política, pero se cohiben. Con el cupo femenino se llegó a un 50-50, pero esa mitad siempre la lidera un hombre”, despotricó Schmidt y reconoció que ella “tuvo suerte” de haber sido convocada por Mela y Navarro. “Me facilitaron la actividad y me la jugué”, dijo y explicó que “no somos minoría, somos mayoría. La minoría son las caras visibles, pero detrás hay mucha más gente. Sino no hubiéramos alcanzado los avances de la Ley del Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género”, argumentó.

La gremialista aseguró que "cuantas más barreras me ponen, más deseo tengo” de participar en política

Asimismo, miró hacia adentro de la UCR y postuló que “en todos los partidos hay crecimiento, pero siempre con cierto resentimiento, prejuicio o resistencia hacia una mujer trans. Pero eso es un problema de la otra persona, no mío”, resolvió. “Los valores del radicalismo son casi siempre los mismos: la libertad, la justicia, el trabajo. Buscamos mantener esos lineamientos, pero sin limitaciones de género para el desarrollo, queremos abrir el abanico de posibilidades dentro del radicalismo. Nuestra secretaría de Diversidad tiene mucha participación, pero sigue limitada, podría tener más trascendencia”, reconoció.

Respecto a la cuestión de género, Schmidt filosofó: “Si vos observás tu mano, ves que tenés 5 dedos y todos ellos son diferentes. ¡Cuánta más diferencia va a haber fuera de tu cuerpo! Eso es lo que nos tiene que hacer fuertes para crecer y modificar cosas que uno ve que están mal y a veces, por prejuicio, no se mete”. Afirmó que su compromiso es “buscar mejoras en la calidad de vida” de las futuras generaciones, “para que tengan vidas más llevaderas” y concluyó: “Estoy desempeñándome tranquila y muy bien en la política, creo que soy una oposición para lo que hace años está en la Casa Radical y tiene miedo a las nuevas ideas. Cuantas más barreras me ponen, más deseo tengo”.

ML / ED