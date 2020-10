Hugo Moyano: "Los señores gordos que iban a la Plaza creían que eran los dueños de la calle"

Hugo Moyano fue uno de los protagonistas del Día de la Lealtad del pasado sábado 17 de octubre. El camionero fue uno de los principales promotores de que el evento peronista se celebrara de manera presencial, en las calles, en lugar de un acto virtual como pretendía en un principio el Gobierno. Tras la masiva movilización, el sindicalista elogió la convocatoria, criticó a "las señoras gordas" de las protestas opositoras y destacó el apoyo al presidente Alberto Fernández.

"El 17 de octubre fue muy importante por la cantidad de gente que participó, no solo de las organizaciones gremiales. Nos emocionó la cantidad de familias que se movilizó para celebrar el 17 de octubre. La movilización le llevó apoyo al Gobierno en este momento tan difícil", sostuvo el gremialista, impulsor de la "caravana de la Lealtad", entrevistado en Habrá Consecuencias, ciclo que se emite por El Destape Radio.

Lanata: "No se puede transitar entre provincias, pero los colectivos vinieron del interior"

El secretario general del sindicato de Camioneros —que no participó del acto de la CGT que encabezó el jefe de Estado— destacó que "sin ninguna duda", Alberto Fernández "sintió el apoyo" del sábado. "He hablado con funcionarios y decían que era necesario", dijo.

Moyano luego apuntó contra las marchas opositoras impulsadas por el macrismo, que tuvieron el último episodio apenas días antes, el lunes 12 de octubre. "Parecía que estos señores y señoras gordas que iban a la Plaza, que serían el 1% de lo que fue el 17 de octubre, creían que eran los dueños de la calle y de la verdad", reprochó.

"Quedó demostrado que la inmensa mayoría de la gente apoya al Gobierno, porque sabe cómo lo dejaron y esta pandemia que está haciendo tanto daño, agregó en referencia al gobierno de Cambiemos.

En abierto respaldo a la gestión del Frente de Todos, el también presidente de Independiente consideró que "hay medidas que no son simpáticas pero deben tomarse para preservar la salud de la sociedad" y comentó que tiene "confianza y fe en que vamos a salir adelante". "Nos va a costar pero de a poco vamos a tener el país que nos merecemos", agregó.

Interna sindical y denuncias contra Pablo

Moyano se refirió a la iniciativa que impulsa la CGT, encabezada por Héctor Daer, de promover un acuerdo con empresarios y el Gobierno, que a su vez es cuestionado por sindicalistas kirchneristas como Hugo Yasky. "Hay cosas que seguramente no se comparten. No creemos que reunirse con AEA sea la forma. Pero cada uno hace lo que cree que corresponde", opinó. "Como decía el General, o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie", agregó.

También descartó las acusaciones judiciales contra su hijo, Pablo Moyano: "Es tan absurdo lo que nos acusan. Nos acusó un barrabrava", dijo. "Dicen estupideces y gansadas de Pablo. Son juicios para joder. Son juicios como los que hacen con ustedes, con Roberto Navarro, absurdos", agregó.

El camionero además apuntó contra los medios: "La noticia de que vamos a juicio salió en Clarín. Tal vez se confirma una vez más que Clarín Miente. Clarín inventa denuncias para perjudicar. Es una mentira más de Clarin, que ha dicho tantas mentiras en sus años de existencia", completó.

FF