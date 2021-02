Hugo Moyano: "Por dos mangos que le encontraron a mi hija dicen cualquier disparate"

El secretario General del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, se refirió al fallo que obliga a su hija, Karina Beatriz Moyano, a devolver a la Justicia US$ 436.670 y $ 600.000 que estaban congelados en una causa por narcotráfico, y lo comparó con las declaraciones de la hija del dueño de La Nación, Esmeralda Mitre, sobre una cuenta millonaria en Suiza: "La misma hija del dueño de La Nación contó que su padre tenía cuentas en Suiza y no dijeron nada. Por 2 mangos que le encontraron a mi hija sí".

Además, en declaraciones a El Destape Radio, agregó: “Clarín se quedó en la época de los militares con Papel Prensa y ahora dice cosas de mi hija. De los desastres que hicieron Clarín y La Nación con los militares no dicen nada".

En cuanto al conflicto de su hija, en 2018 se inició en el Juzgado de Lomas de Zamora una investigación por presunto narcotráfico que tuvo como resultado detenidos tras varios allanamientos. En ese momento, uno de los domicilios allanados fue el de la hija del sindicalista, donde secuestraron el dinero ahora en discusión. Luego, la defensa de Karina Moyano pidió la devolución de ese dinero, y el juez Villena, quien estaba al frente del Juzgado 2 de Lomas de Zamora, la sobreseyó y se lo devolvió.

Ahora bien, el juez tomó la decisión sin que la Fiscalía hubiese opinando y sin tener el expediente, y, además, la causa no estaba en su poder porque estaba delegada en la Procuraduría de Narcocriminalidad. Por lo tanto, el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, declaró nula la decisión de su colega y dispuso que se la debe intimar a la hija de Moyano a que devuelva a la Justicia el dinero recuperado, para investigar el origen de los mismos.

Sobre esta cuestión, Moyano apuntó contra algunos medios y dijo que "La Nación y Clarín han salido a decir cualquier disparate y estupidez por ese problema de mi hija. “El diario de Macri ya trajo todo el excremento de personajes que tiene para decir cualquier barbaridad", enfatizó.

“Por ejemplo, cuando le descubren al ya fallecido dueño de La Nación una cuenta en Suiza, que la misma hija lo denuncia, porque sus hermanas la querían pasar en la herencia no dijeron nada. Ahora por 2 mangos que le encontraron a mi hija sí", alarmó Moyano, quien sostuvo también que le hicieron “20 y pico de allanamientos en todos lados y jamás encontraron nada".

En definitiva, consideró que “Clarín y La Nación hacen un daño muy grande” y que por lo tanto los va “a denunciar". Con respecto a su conflicto con ambos medios, sostuvo además que “debería discutirse una nueva ley de medios".

Reunión entre sindicalistas y el Gobierno de este miércoles

Asimismo, el dirigente sindical hizo alusión a la reunión de hoy entre sindicalistas y empresarios con el Gobierno y afirmó que le parecía “muy importante la convocatoria del Gobierno”, el cual “ha hecho todos los esfuerzos con todos los sectores”. En esa misma línea, Moyano precisó que le tiene “mucha confianza a este Gobierno”, y resaltó que la paritaria “siempre tiene que tener puntos arriba de la inflación".

En ese sentido, también pidió que “estos empresarios tienen que poner la voluntad necesaria". “Los que apoyaron las políticas de Macri no tienen muchos argumentos para no sumarse a algo que va a funcionar mucho mejor. Los que no ayuden van a quedar como los que no ayudan a que el país salga adelante", ratificó el líder camionero.

