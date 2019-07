Un cable de Interpol, un llamado de Faurie y la extraña denuncia que asustó a Carrio

por Julian D'Imperio

El 13 de marzo de este año, el canciller Jorge Faurie se comunicó con la diputada de Cambiemos Elisa Carrió para notificarla de que su hijo mayor que vive en México estaba detenido por una supuesta causa de drogas y armas. Instantáneamente, Carrió llamó a Enrique Santos (su hijo) y este le confirmó que estaba en su casa y que nada de esa información era cierta. A la vez, la propia ministra de Seguridad Patricia Bullrich intervino personalmente para averiguar de dónde había circulado la versión que llegó directamente al ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.

Desde la Cancillería dijeron a la legisladora de la Coalición Cívica que el mensaje había llegado desde Interpol México, y que la sede argentina de la misma institución fue la que informó a Faurie. Por ese motivo es que Bullrich ordenó llamar a Interpol México y verificar los datos, aunque respondieron que no había ninguna detención ni causa en la que Santos estuviera involucrado y que jamás habían llamado a la Argentina. Todos los indicios apuntan a que el falso mensaje salió de Interpol Argentina.

Al pedir las correspondientes explicaciones a Interpol y la Policía Federal, desde el entorno de Carrió contaron a PERFIL que Cancillería y el Ministerio de Seguridad recibieron versiones contradictorias: "A Cancillería le dijeron que recibieron un llamado de Interpol México y que hicieron el procedimiento usual de notificarlo. La misma gente le dijo a Seguridad que un amigo les mandó un link de una nota donde hablan de la detención del hijo de Carrió y que por eso llamaron a Cancillería para ver si era cierto".

Lo cierto es que desde el entorno de la diputada tienen sus principales sospechas en Fuerzas de Seguridad nacionales por como se dieron los hechos. "Sabemos que en la Policía Federal pudieron haber quedado agentes vinculados con Aníbal Fernández", advirtieron a PERFIL.

No obstante, el periodista Horacio Verbitsky en su columna de El Destape Radio aseguró que "fue la Policía Federal la que le armó la causa a Carrió". Y agregó que "de esto ella no puede acusar al kirchnerismo porque Mauricio Macri llevaba tres años y tres meses en el gobierno. Están las fuerzas de seguridad que dependen de Patricia Bullrich. La Policía Federal es la institución más seria que hay en la Argentina. No hacen nada por casualidad. Entonces si le armaron esto es por algo. La pregunta es: ¿Es una cosa espontánea de algunos comisarios? No lo creo... esto tiene un enganche con el poder político. Y me parece que es una forma maquiavélica de conducción, muy propia de la mafia, de tener a los aliados con la rienda corta. No sólo a los enemigos, también a los aliados. 'No jodas porque...'. Me parece un mensaje muy claro".

El caso fue primeramente denunciado en el juzgado federal de Claudio Bonadio por Carrió y luego derivado a la magistrada María Servini, que ya llevaba adelante una investigación por amenazas y operaciones previas contra la familia de la funcionaria. Fuentes judiciales confirmaron a PERFIL que aún no se encontraron a los responsables, aunque se habría identificado a un suboficial de la Policía Federal perteneciente al Departamento de Interpol como quien habría realizado el llamado con las falsas versiones. Desde Interpol y el Ministerio de Seguridad prefirieron no dar declaraciones a este portal hasta que la Justicia de una resolución.

"No es la primera vez que la amenazan y no es la primera vez que hacen operaciones contra su hijo mayor", advirtieron a este portal desde el entorno de la chaqueña. "En medio de la campaña 2015 aparecieron unas balas. Luego, en noviembre de 2016 se escribieron unos artículos en algunos blogs que decían que Carrió tenía un hijo narco viviendo en México", precisaron.

"También le hacen una denuncia a Carrio. Un albañil que confesó que le pagaron 1500 pesos para hacerlo y que (el juez Daniel) Rafecas desestimó. Decían que (Aníbal) Degastaldi -ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia procesado y detenido por asociación ilícita que realizaba espionaje ilegal y extorsiones- estaba detrás de los que les pagaron al albañil de Derqui", concluyeron.

