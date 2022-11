Jorge Lanata: "Berni me importa un pomo, al lado de los tipos en serio del poder, es un raterito"

En el último programa del año de Periodismo Para Todos (PPT), Jorge Lanata realizó un duro editorial contra el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, al cual la semana pasada había acusado de tener millonarias propiedades sin declarar. "Berni me importa un pomo, al lado de los tipos en serio del poder, es un raterito", lanzó.

"La denuncia sobre Berni del domingo pasado generó mil versiones e impactó como un ruido sordo. Hubo un medio que contó exactamente lo que pasaba, La Política Online: “Kicillof no le quiere entregar un ministro a Lanata”", comenzó el periodista en su programa que se emite por El Trece.

En esa línea, lanzó con ironía: "Realmente era esa la discusión. Yo le agradezco a Axel, pero no quiero que me entreguen a Berni. ¿Qué haría con él? Imagínense que aparece Berni en mi casa. ¿Saben lo que debe ser tener a Berni en tu casa? No me lo entreguen".

"Es curioso cómo los políticos ven las cosas: no importa que un ministro evada una mansión de un palo verde, tres departamentos o use para sí mismo una camioneta del Ministerio. Lo único que importa lo que dijimos nosotros", expresó Lanata.

Asimismo, comentó: "El triunfo de este programa es que una información verdadera salga a la luz. Lo que después pase con eso no depende de nosotros. Che, dijeron tal denuncia y no pasó nada. ¿Y qué querés? ¿Que vaya yo y los meta en cana? Cuando nosotros chequeamos un dato y lo damos a conocer, nuestro laburo terminó, se completó. Después son el Gobierno y ustedes, ustedes, los que tienen que hacer algo con eso".

"Saber siempre es mejor. Saber nos hacer responsables, cuando vos sabés, ya no podés decir: 'ah no lo sabía', 'no me enteré'. ¿Sabes qué? A mí Berni me importa un pomo. Berni es un pobre tipo obnubilado por el pequeño poder que tiene. ¿Poder que cuánto más le va a durar? Menos de un año", apuntó duro contra le ministro bonaerense.

En ese sentido, señaló´: "¿Sabés de este lado cuántos Bernis vimos pasar? Los mismos que un día te basurean desde el poder y en 2 o 3 años te llaman para que les leas una gacetilla en la radio. Berni, al lado de los tipos en serio del poder, es un raterito".

"Nuestro mensaje a Axel es: “Por favor, no me entregues a Berni porque no sabría qué hacer con él”. Y nuestro mensaje a Berni es: “No seas trucho, declará tus propiedades”", concluyó Lanata.

ED