Juan Grabois defendió a Fernanda Miño ante un allanamiento y disparó contra un periodista, Bullrich, Milei y la Policía Bonaerense

El líder de la UTEP Juan Grabois calificó de "mentiroso hijo de puta" a un periodista de Clarín por una nota sobre el allanamiento a Fernanda Miño en el marco de una investigación por robo armado con una camioneta que estaba registrada a su nombre. Sumado a esto, arremetió contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el presidente Javier Milei por "declararla culpable de delitos que no cometió", a la par que cuestionó a la Policía Bonaerense por "negligencia e impericia grave" en el operativo a su compañera sindical.

El artículo al que hizo referencia el dirigente cita a una "altísima fuente judicial del caso" que puso la sospecha sobre Miño, ya que si bien había vendido el rodado, no había realizado la denuncia de venta del vehículo ni la transferencia en la Fiscalía. "Si yo vendo un auto que después atropella a alguien o está metido en un robo como este, lo primero que hago es correr a la Justicia a decir a quién se lo vendí. Miño nunca quiso decirnos, hasta el jueves pasado, quién fue el comprador. Es extraño", comentó al respecto la fuente a Clarín.

Juan Grabois: "Por Fernanda Miño no pongo las manos en el fuego, me tiro en él"

De esa manera, la publicación detalla que la investigación judicial no descarta que "haya algún tipo de connivencia entre Miño o su pareja, y quienes la ex funcionaria señala como compradores de su camioneta. Es decir, una de las hipótesis es que la banda tenga vinculaciones directas con el mundo piquetero".

A raíz de esa publicación, Grabois realizó un descargo en su cuenta de X (antes Twitter), donde arremetió contra Mariano Roa, autor de la publicación. "Roa, probablemente mañana tenga sentimientos más piadosos, pero por lo pronto quería decirte una cosa: sos un mentiroso hijo de puta y según una alta fuente judicial te vas a pudrir en el infierno de merca, mentiras y servicios en el que vivís", escribió el líder de la UTEP.

En un posteo previo, donde detallaba que habían encontrado la camioneta tras el allanamiento al domicilio de su nueva dueña, también había expresado su rechazo "a los infames periodistas mercenarios que mintieron y aún mienten descaradamente sobre esta situación". "No tenemos más que expresar nuestro repudio y promover las acciones legales correspondientes", subrayó.

En diálogo con PERFIL, el dirigente social continuó su descargo y aseguró que "Roa es un sinvergüenza", argumentando que en la nota se menciona que Miño "confiesa o algo así, y Fernanda no confiesa nada porque lo que se confiesa es un delito". En ese sentido, también calificó su accionar de "canallada".

"Roa nunca menciona sus fuentes porque no son judiciales, es gente que tiene en la Policía o son cosas que él inventa, entonces dice cualquier estupidez. No hay ninguna connivencia ni relación con el robo y esto va a quedar demostrado en el sobreseimiento que va a tener el marido de Fernanda cuando termine esta pelotudez. Fernanda ni siquiera está imputada", expresó Grabois.

Sobre su compañera, la definió como "una mujer con una gran trayectoria y gran capacidad, con una inteligencia brillante, una empatía impresionante y de una honestidad a la que no le llegan a los talones ninguno de estos salames sinvergüenzas que la andan hostigando".

También se refirió a las críticas por el modelo de la camioneta, una Dodge Journey 2012 que, según contó, compró con el dinero de la indemnización que recibió su marido en un accidente "donde casi se muere" durante el ejercicio del deber como penitenciario. "Tiene todo el derecho del mundo tenerla porque fue secretaria de Estado y tenía un sueldo que le permitía tener esa camioneta, pero esta gente tiene un desprecio profundo por la gente que vive en una villa", opinó.

PERFIL intentó contactarse con Roa para contar con su testimonio, pero no recibió respuesta al cierre de esta nota.

Las dudas sobre el robo y la teoría de la "puesta en escena"

Sumado a esto, Grabois mostró sus dudas sobre el robo que desencadenó el allanamiento, algo que ya había considerado en su publicación al mencionar una posible "puesta en escena". "Fernanda vendió ese auto en julio, mes y medio antes del robo, del cual nosotros todavía no tenemos una constancia clara porque no hay una declaración testimonial de la víctima, el video al que hace referencia la policía no está en el expediente, entre otras cosas, por eso digo que puede haber sido una puesta en escena, porque no está claro lo que pasó", profundizó.

En ese sentido, enumeró una serie de "elementos objetivos", entre los que mencionó que "existían elementos de prueba disponibles y suficientes para conocer el verdadero paradero del vehículo antes del brutal operativo en el domicilio de Fernanda", además de que "la camioneta en cuestión no estuvo en La Cava desde julio del corriente y sí estuvo en el domicilio de la actual dueña dónde finalmente fue hallada".

Grabois denunció que una dirigente de su espacio sufrió un allanamiento y golpes por una “causa inventada”

"Objetivamente, ni los investigadores ni la policía ni nadie parece haber tenido intención de esclarecer los hechos puesto que fue nuestro equipo de abogados el que aportó documentación pública y disponible sobre el paradero del vehículo. Objetivamente, el Formulario 08 -hallado en la guantera de la camioneta- estaba firmado ante una escribanía como informamos al día siguiente del operativo", añadió.

Al respecto, indicó que "la Policía Bonaerense y el poder judicial decidieron orientar la investigación hacia Fernanda Miño". "Resulta también curioso que el allanamiento en la vivienda de La Cava haya sido ordenado fuera de horario diurno y con un despliegue de fuerzas de seguridad casi sin precedentes, mientras que con la certeza del auto involucrado en el robo el allanamiento haya sido de día y pidiendo permiso", precisó.

Desde el equipo legal de Miño también pusieron la lupa sobre el episodio. "Yo vi el expediente y me quedan muchísimas dudas. No estoy diciendo que no haya habido robo, simplemente que la prueba en el expediente es muy floja", explicaron al respecto a PERFIL.

Según consta en la causa, hubo un llamado al 911 "donde supuestamente una persona dice que dos personas le robaron la moto y supuestamente en este robo hay dos disparos con armas de fuego que no impactan en ningún lugar o uno supuestamente en la moto y nadie sabe". "La Policía no sube el video, sino que suben las capturas de pantalla de la cámara de seguridad. Los videos por ahora no sabemos dónde están. Supuestamente se ve a una persona que comete el robo bajar la camioneta, pero no se ve muy claro", detallaron.

Sumado a esto, indicaron que los agentes afirmaron que perdieron el rastro del vehículo "en dirección a San Isidro". "Estaban en Tres de Febrero y la pierden ahí a los dos minutos. Por lo tanto, decir que fueron en dirección a San Isidro es un poco temerario. Podría ser en dirección a San Isidro como podría ser dirección Tigre, Panamericana, San Martín...", añadieron.

"En función de eso, la Fiscalía, que no creemos que haya tenido mala intención, ordena tareas de investigación en la casa de Fernanda Miño porque ven que era la titular dominial del auto. Las tareas de investigación dicen que ahí vive ella con su marido y que no está el auto. Con esto supuestamente piden el allanamiento de la casa, donde los cagan a trompadas y no encuentran nada, entonces se llevan el arma reglamentaria de su marido para no irse con las manos vacías", detallaron y subrayaron: "El auto no tenía pedido de secuestro, lo pidieron después del allanamiento".

También destacaron las diferencias entre el operativo a Miño, el cual tildaron de "violento", y el de la nueva dueña de la camioneta, "el cual fue específicamente estipulado que sea de día y pidiendo permiso en puntitas de pie". "Si preguntás por qué fue así, creemos que es porque no hubo robo, entonces esta piba [la nueva dueña] también es víctima", afirmaron.

La camioneta Dodge Journey que provocó el allanamiento a la casa de la dirigente cercana a Juan Grabois

Consultado por los motivos detrás de una presunta puesta en escena, Grabois explicó a este medio que "varios están preocupados por nuestra fuerza, no solamente el gobierno y determinado grupo de medios de comunicación, y buscan amedrentar". "Estamos en una etapa de difamación y amedrentamiento", aseguró.

Sumado a esto, afirmó que su compañera "viene denunciando públicamente junto a la Iglesia el avance de la macroestructura con apoyo policial en las barriadas populares" y que "durante varios meses previos al brutal procedimiento existió una campaña de difamación" contra ella. Por su parte, desde el equipo legal de Miño añadieron que "ella denuncia mucho la situación del narco en los barrios en función de la urgencia del Estado junto con la Iglesia".

Las críticas a la Policía Bonaerense, Patricia Bullrich y Javier Milei

A raíz del allanamiento, se produjeron distintos cruces entre Grabois y Bullrich, quien tildó a Miño de "chorra con la nuestra en el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y chorra de ciudadanos usando armas y camionetas de lujo". "Objetivamente, la ministra de seguridad de la Nación Patricia Bullrich y el presidente de la nación, Javier Milei, realizaron afirmaciones declarando culpable a Fernanda Miño de dos delitos que no cometió", comentó el dirigente social al respecto.

Sumado a esto, también apuntó contra el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, por haber defendido el operativo, siendo que el líder de la UTEP lo definió como un hecho "propio de la dictadura". "Validó un accionar policial cuanto menos brutal y negligente y -cambiando varias veces su versión de los hechos- difundió sospechas sobre Fernanda Miño y su marido", expresó.

En ese sentido, el funcionario de Axel Kicillof había planteado a Radio con Vos que el allanamiento se realizó "en el marco de un robo agravado de una moto en el que se efectuaron disparos contra la víctima". "La Justicia ordenó un allanamiento que fuimos a cumplir", subrayó.

"Hay un protocolo para estos allanamientos. tenemos que irrumpir en la vivienda, no se pide permiso para entrar. La gente se tiene que tirar al piso, es lo que indica, la policía actúo de acuerdo al protocolo, se evaluará si hubo un exceso. Ese protocolo es violento, porque tenemos que usar la coerción para hacer algo en contra la voluntad de quienes investigamos. Es dentro del marco de la ley, si hay brutalidad o no, se va a analizar", agregó.

Al respecto, Grabois aseguró "tener claro" que "se direccionó la investigación" hacia Miño y que "eso fue un accionar de la Policía Bonaerense". "Francamente, la actitud de Javier Alonso me deja totalmente pasmado, cosa que hablé con el gobernador [Axel Kicillof], porque él hizo declaraciones públicas incriminatorias e hizo circular la versión de que Fernanda estaba hasta las manos. Es decir, bastante la línea de Roa", sostuvo.

"Tal vez para sobreactuar un respaldo a la Policía Bonaerense, tal vez por alguna cuestión política. Yo no sé a cuántos exsecretarios de Estado les entran así en la casa de noche encapuchados sin ningún tipo de elementos probatorios. Acá estamos frente a un caso de negligencia e impericia grave de la Policía con un componente de persecución política y también un componente de aporofobia, que es fobia a los pobres: como vivís en una villa podemos hacer lo que se nos canta", continuó.

Y agregó: "A nosotros nos irritaron mucho porque mientras en privado dicen que hicieron cualquier cosa, en público defienden un operativo totalmente irregular, carente de pruebas después de haber hecho 'inteligencia' en el barrio de La Cava que dio negativo que el auto estaba ahí. Usando un poco el cerebro podrían haber tenido desde el primer momento el domicilio y el nombre de la persona a la que se le había vendido la camioneta".

Fernanda Miño denunció brutal allanamiento policial y Juan Grabois le agradeció a Axel Kicillof

En concordancia con sus dichos, desde el equipo legal de Miño consideraron que las declaraciones de Alonso "son bastante patéticas". "Al otro día se hace el canchero diciendo 'yo no vi que hayan denunciado nada de esto', pero la Fiscalía General de San Martín el mismo día denunció la violencia de allanamiento ante San Isidro. Fernanda también lo denunció y está constituida como particular damnificado", plantaron.

Además, indicaron que esa causa "va a avanzar", a diferencia de la del robo de la moto, en la que "en cualquier momento van a dictar el sobreseimiento del marido o no van a hacer nada porque no tienen nada". "El problema que es que la Policía Bonaerense a través de sus funcionarios también empezó a filtrar información con el objetivo de que nunca se sepa qué pasó para cubrirse", enfatizaron.

Por su parte, Grabois también especuló que Alonso y Bullrich "trabajen juntos": "La propia provincia de Buenos Aires participó del operativo. Si bien su fuerza policial no son fuerzas federales, un par de días antes Alonso había estado con Bullrich sacándose fotitos en San Isidro, así que probablemente trabajen juntos".

"El día del supuesto robo de la moto que se produjo en Tres de Febrero, Alonso estaba con el intendente Valenzuela sacándose fotos, entonces hay cosas muy raras que todavía no las tenemos claras y cuando las tengamos claras las vamos a denunciar", añadió.

Finalmente, a raíz de la repercusión mediática del hecho, en redes sociales había exigido que tanto Alonso como Bullrich y Milei se disculpen públicamente: "Exigimos al Ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, que se disculpe públicamente con Fernanda por validar públicamente un operativo ilegítimo y brutal. También a la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y al Presidente de la Nación, Javier Milei, por afirmar que Fernanda Miño había participado del robo de la moto".

"Cuando sobresean al marido de Fernanda, Roa no va a pedir perdón, Bullrich no va a pedir perdón, Milei no va a pedir perdón. Ya marcaron a una mujer inocente como la peor de las chorras, que en una villa es casi una condena a muerte, mientras esa mujer inocente tiene el coraje de denunciar la connivencia entre la policía y el narcotráfico, que es lo que estaba haciendo precisamente en el canal C5N el día que entró una banda de encapuchados a su casa", cerró el dirigente social a este medio.

