Juez la sigue contra Lousteau, que defendió los aumentos en el Senado: "Que se haga tuitero de Milei o vocero como Adorni"

En medio del escándalo por el aumento de la dieta de los senadores, el legislador de Juntos por el Cambio Luis Juez calificó al hecho de “bochornoso” y arremetió contra su par del radicalismo Martín Lousteau por intentar justificarlo alegando que el vocero presidencial cobraba el triple que un senador. "Que se haga tuitero de (Javier) Milei o le quite el lugar a (Manuel) Adorni", sentenció.

"Si hay senadores que entienden que hay que dar ese debate, hay que darlo a plena luz del día y sin ningún tipo de situación que llame a sorpresa, con claridad absoluta. Lo del otro día fue verdaderamente vergonzoso, bochornoso", cuestionó Juez en diálogo con Radio Mitre.

Martín Lousteau defendió el aumento a los senadores y lo comparó con el de Manuel Adorni: “Estaba cobrando tres veces más”

Esto no le gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Consultado sobre las declaraciones de Lousteau acerca de que un senador estaba “cobrando menos que el tuitero del Presidente”, Juez no dudó en disparar: "Bueno, entonces que se haga tuitero de Milei o que le quite el lugar a Adorni y se convierta en vocero del Presidente, pero de esta forma, con esta oscuridad, con esta falta de transparencia no es la forma".

Y agregó: "No es la forma con la que nosotros podemos tener autoridad para pararnos frente a los problemas que vive la argentina. Yo no me meto con el bolsillo de nadie, pero que nadie se meta con mi honor".

En este sentido, el senador desafió a sus pares: "Si quieren discutir muchachos, les voy a dar la oportunidad la próxima sesión. Vamos a plantear un proyecto, probamos con el proyecto del bloque nuestro, vamos de cero y si se quieren tomar 4 horas o 10 horas para discutir el tema, que cada uno diga ahí lo que tiene que decir y no como el otro día en 90 segundos".

Luis Juez asegura que votó en contra de la suba salarial y calificó al hecho como "bochornoso".

El legislador cordobés asegura no haber votado a favor de la medida, mientras continúa el debate sobre quiénes fueron los responsables de su aprobación. No obstante, otros miembros de la Cámara alta, entre los que se encuentran Victoria Villarruel y Martín Lousteau, sostienen que “todos votaron” por su aprobación.

“Todos los presidentes de bloque se sentaron y dijeron ‘vamos a hacer esto’. Ya estaba acordado, y uno de La Libertad Avanza firmó el proyecto. Cuando votamos sin identificarnos si no querés votar, tenés que levantar la mano y decir ‘quiero que conste mi voto’ o ‘quiero abstenerme’ o pedir permiso. Y nadie hizo eso. Fue acordado previamente por todos”, aseguró Lousteau en declaraciones anteriores.

En este marco, Juez rechazó que el reglamento de la Cámara establezca que si un senador no pide la palabra para expresar su rechazo durante una votación a mano alzada, su posición sea positiva para el proyecto. “Esa es una interpretación estúpida, mentirosa y absolutamente falaz”, acusó.

Juliana Di Tullio apuntó contra los senadores que niegan haber votado la suba de sus sueldos y justificó la medida

“Si el presidente del cuerpo dice que los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, y si yo no la levanto mi conducta es la misma. Yo tengo muchos años en la cámara, las cosas funcionan así. Cuando la votación es nominal, es el tablero. Cuando es a mano alzada, el que levanta la mano está asintiendo y el que no lo hace no lo está haciendo. No podemos estar en esa discusión estúpida. Claramente no hay un solo senador que diga que Luis Juez estaba de acuerdo”, apuntó.

El controversial aumento, que se aprobó este jueves a mano alzada y sin debate, llevará las dietas de los senadores a 7,2 millones de pesos en bruto, lo que con los descuentos les dejará en mano más de 4,5 millones y los posicionaría por encima del doble del 1,9 millón neto que cobran actualmente.

La votación fue realizada sobre tablas, decisión tomada previamente en Labor Parlamentaria, con la intención de que figurara en el temario de la sesión ni sea mencionado por su número en la orden del día, sin más precisiones, para que pasara desapercibido.

Aumentos en el Senado: el oficialismo busca despegarse de la movida y señala a los opositores

Para Juez, "en el momento que está viviendo Argentina es absolutamente inoportuno" que los senadores aumenten su sueldo. "No me parece justo que en el medio de una crisis como la que estamos viviendo, nosotros en 90 segundos nos dupliquemos el sueldo. Me parece vergonzoso y lo digo con todas las letras", fustigó.

“Tenemos que saber que el ciudadano común, el tipo que se caga de hambre, que hace lo imposible para sostener diariamente a su familia, nos está mirando. El diputado, senador, funcionario, secretario de Estado o ministro tiene que tener una ética distinta porque los pueblos, cuando viven momentos complicados, necesitan líderes con fundamento ético. No le puedo decir a mis votantes ‘aguanten’ y yo no”, concluyó el cordobés.