La foto de Milei con Trump traerá alivio económico pero ruido político y poco voto

El presidente Javier Milei partirá el próximo lunes rumbo a EE.UU., en donde mantendrá una reunión bilateral con su par norteamericano, Donald Trump, y será recibido en la Casa Blanca con pompas y honores. La delegación argentina pernoctará en la Blair House, la residencia para mandatarios extranjeros.

La postal que dará al mundo la presencia de Milei junto al presidente de la principal potencia económica y militar del mundo podría traer calma en los mercados, aquietar a los actores de la economía, llevar tranquilidad a tenedores de bonos soberanos argentinos pero continúa siendo una incógnita su impacto en el proceso electoral local.

El alineamiento absoluto de la administración de Milei a los rumbos que la Casa Blanca le imprimen al mundo mete ruido en la campaña electoral y trae quejas de la oposición (tiene su caja de resonancia en el Congreso), y hasta en el propio gobierno argentino hay voces que reconocen que el impacto en las elecciones del próximo 26 de octubre será nulo o al menos indirecto.

Además, algunos consultores de opinión pública como Jaime Duran Barba sostienen: “Argentina es el país más antinorteamericano del continente; la mayoría tiene antipatía hacia EE.UU.”.

A eso se le añade que los consultores señalan que Trump goza de imagen negativa en todo el mundo, y la Argentina no es la excepción.

En ese marco, son muchos los especialistas que entienden que la foto de Milei con Trump, que tendrá lugar el martes próximo, no tendrá ningún tipo de injerencia en la decisión y percepción de los votantes argentinos.

El jueves, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que EE.UU. no solo dispuso de una línea de swap de monedas por el valor de US$ 20 millones, sino que además compró pesos, lo que equivale a vender dólares en el mercado local y de esa manera desplomar la cotización de la moneda fuerte en Argentina. (ver pág.17).

Si bien el anuncio fue efectivo en el plano financiero, la tranquilidad en el mercado cambiario le permitirá al Gobierno llegar con menos sobresaltos en el dólar, pero está lejos de garantizar un aluvión de votos.

Sin embargo, la foto de Milei con Trump y un robusto respaldo desde el plano financiero podrían traer aparejado ruido en el plano político. Bessent sostuvo que la ayuda que la administración Trump le dará a Milei es a cambio de que el gobierno argentino desplace a China. “No queremos otro Estado fallido o liderado por China en América Latina. Estabilizar Argentina es prioritario para Estados Unidos”, agregó el funcionario norteamericano ayer, en otro mensaje en redes sociales.

Las fricciones no demoraron en llegar, pero sorprendentemente se dieron con el propio gobierno de Milei. “No creo que el acuerdo sea excluir a China de la Argentina”, contestó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien se apuró a desmentir condicionamientos.

Los ruidos que EE.UU. cuela en la campaña libertaria no solo tienen que ver con lo económico. La reciente publicación en el Boletín Oficial para avanzar en la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NASA) sumó un nuevo foco de conflicto con la comunidad científica.

El amigo personal del Presidente, Demian Reidel, quien cobra más de $ 14 millones mensuales por ser el titular de la empresa, no esconde en cuanto panel participa su interés por vender reactores a los EE.UU.

Además, la privatización de NASA (la que todavía no tiene tasación) podría privilegiar el avance de empresas norteamericanas.

Como si fuera poco, no hay noticias del plan nuclear anunciado como bombos y platillos en diciembre del año pasado por Milei y Reidel.

En materia de defensa, el gobierno argentino permitió ejercicios militares en Tierra del Fuego a tropas norteamericanas sin pasar por el Congreso, tal como indica la Ley N° 25.880. El decreto despertó la queja del gobernador fueguino, Gustavo Melella. “Seguimos entregándole soberanía a Estados Unidos”, sostuvo.