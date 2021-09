El arrepentido en la causa "Ruta del dinero K", Leonardo Fariña, se pronunció el martes 7 de septiembre sobre la figura del presidente Alberto Fernández y opinó que “ser indecente o inmoral" es ser mandatario y "no cumplir con la ley".

"Ser indecente o inmoral es ser presidente, invocar una ley y no cumplirla en una fiesta. Alberto Fernández habla de indecencia e inmoral y hay que contestarle con el derecho. Tiene que dejar el ejemplo en sus actos", dijo Fariña en declaraciones a Todo Noticias.

Los dichos del arrepentido se producen luego de que el programa W: Ver y reVer exhibiera una publicación del presidente, con fecha del 14 de abril del 2019, en la que lo descalifica por haberse "vendido" bajo la condición de que Cristina Kirchner fuera encarcelada.

“A Fariña lo engancharon por un problema impositivo y lo tenían preso. Entonces le dijeron: 'te liberamos, pero te ocupás de mandar presa Cristina'. Y Fariña, que es un indecente o un inmoral, lo hizo", afirmaba Fernández en diálogo con FM Milenium.

Fariña aclaro a continuación que "hace mucho tiempo no me calientan los nombres ni las investiduras", a la vez que puso el foco en la vicepresidenta. "Siempre mantuvo el poder. Teniendo eso en cuenta, no creo que Cristina me de tanta importancia a mí".

Acto seguido, continuó hablando sobre las difamaciones que recibió, tanto antes como después de ingresar al Programa de Testigos Protegidos en 2016: "He tenido operaciones mediáticas como de C5N y dichos de otros diputados kirchneristas".

Fariña a Majul, tras la condena: "Lázaro era el testaferro de Néstor y Cristina"

Habiéndose admitido la existencia de campañas en su contra, el arrepentido en la causa "Ruta del dinero K" accedió a dar nombres. Entre ellos, están los diputados Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, quienes "actúan como los superamigos".

Con respecto al festejo del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos, mientras perduraba la cuarentena estricta en el país, consideró que fue "de un peligro abstracto" y señaló que tanto Fernández como Cristina Kirchner "son iguales a todos ante la ley".

Fariña sobre los atentados que vivió como testigo protegido: "Mi custodia confrontó con 6 tipos y hubo 104 balas"

En los últimos tramos de la entrevista, mencionó su paso por la cárcel luego de ser sentenciado a 8 años de prisión por lavado de activos: "Fue la peor experiencia de mi vida. Ni a mi peor enemigo le deseo la cárcel. Te destruye por dentro y por fuera".

Sin embargo, concluyó con el diálogo televisivo resaltando: "No me arrepiento de haberme arrepentido. Cambió mi posición ante la sociedad y mis seres queridos. Mis mayores errores y delitos no son los penales sino los personales".

Fariña contó que el lavado de dinero comenzó 10 días después de la muerte de Kirchner

Sobre su salida del programa testigos protegidos, dijo: "La gota que rebalsó el vaso es la operación de C5N diciendo que el gobierno de Mauricio Macri creó la Agencia de Testigos Protegidos por mí. Cuando en el gobierno de Macri tuve la primera condena".

Por otro lado, habló sobre la situación de los testigos protegidos, por el caso en Rosario en el que asesinaron a un imputado colaborador que iba a declarar contra su exjefe por narcotráfico, y cuestionó: "Hay momentos en que no te sentís protegido por Testigos Protegidos".

"Tuve dos atentados y una amenaza en el primer año. Tuve balazos en el auto. Mi custodia confrontó con 6 tipos y hubo 104 balas", agregó.

JFG