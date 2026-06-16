Vidal: "¿En serio creen que van a poder distraernos de la flojísima respuesta de Adorni?”

La exgobernadora bonaerense y exdiputada nacional María Eugenia Vidal protagonizó un nuevo cruce con usuarios y cuentas de la red social X identificadas con el oficialismo, luego de que se difundiera una fotografía suya en un salón VIP del aeropuerto de Punta del Este. La polémica se produjo en medio de las repercusiones por las declaraciones de Vidal sobre la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien había cuestionado públicamente y respecto de quien pidió explicaciones por las denuncias que pesan sobre él.

María Eugenia Vidal escala la tensión entre el PRO y La Libertad Avanza: "Un país no puede optar entre equilibrio fiscal o empatía"

A partir de esas manifestaciones, distintas cuentas vinculadas al ecosistema libertario comenzaron a compartir una imagen en la que se observa a Vidal utilizando su teléfono celular mientras espera un vuelo junto a su esposo, el periodista Enrique Sacco, en el aeropuerto del balneario de Uruguay.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Uno de los primeros en publicar la fotografía fue el usuario conocido como “El Trumpista”, quien escribió: “María Eugenia Vidal en el VIP del Aeropuerto de Punta del Este. Toda su vida vivió del Estado. Lo más gracioso es que a Adorni le pedía la renuncia por hacer los mismos viajes”.

En la misma línea se expresaron otras cuentas afines al Gobierno, que replicaron la imagen y cuestionaron a la dirigente del PRO por sus críticas al funcionario nacional. Las publicaciones acumularon miles de interacciones y comentarios, muchos de ellos dirigidos contra la exgobernadora.

Frente a esa situación, Vidal decidió responder desde su cuenta oficial. “¿Chicos, en serio creen que van a poder distraernos de la flojísima respuesta de Adorni?”, escribió.

El PRO liquidó a Adorni y volvió a mostrarse como opción para 2027: “Iniciamos el cambio y nosotros somos el partido que lo asegura”

En el mismo mensaje, agregó: “Les muestro la diferencia por si solitos no se dan cuenta. Una cosa es alguien que con la suya y de su marido, ambos trabajamos fuera del Estado, viaja en aerolíneas y en turista, y otra cosa es un funcionario público que viaja en avión privado y aún no pudo demostrar cómo lo pagó”.

Además, ironizó sobre el lugar en el que fue tomada la fotografía: “Ah, y al VIP pueden acceder con solo tener una tarjeta de crédito”.

El intercambio se produjo en un contexto de tensión creciente entre Vidal y sectores del oficialismo. Días atrás, la exgobernadora había defendido la posibilidad de que el PRO presente un candidato presidencial propio en las elecciones de 2027 y sostuvo que “no nos hubiese pasado lo de Adorni en el PRO”.

Ultimátum del PRO a Milei por la "Causa Adorni": presiona para que antes del 23 resuelva el futuro de jefe de Gabinete

Tras esas declaraciones, la denominada Oficina de Respuesta Oficial de la Presidencia publicó un extenso mensaje en X en el que cuestionó a Vidal y recordó distintas denuncias judiciales vinculadas a dirigentes del PRO.

“No se puede ser policía y ladrón al mismo tiempo. María Eugenia Vidal habla de ética en el PRO mientras acumulaba aportantes truchos, denuncias judiciales y saltos patrimoniales muy sospechosos”, expresó la cuenta oficial.

La dirigente del PRO respondió con una imagen del popular meme de Spider-Man señalándose a sí mismo y escribió: “Calcado del guión kuka. ¿Ya son demasiadas coincidencias, no?”.

Posteriormente, la Oficina de Respuesta Oficial volvió a publicar un comunicado titulado “La hipocresía de María Eugenia Vidal”, en el que reiteró sus cuestionamientos hacia la exgobernadora.

Mientras continuaban los cruces, Vidal insistió con sus reclamos hacia el jefe de Gabinete y publicó un mensaje acompañado por la imagen de un esqueleto: “Seguimos esperando la declaración jurada de Adorni”.

Asimismo, respondió a un usuario que la acusó por antiguas denuncias judiciales. “En la denuncia de aportantes truchos de hace casi 10 años no fui ni siquiera imputada, y en la de enriquecimiento ilícito fui sobreseída. Las dos denuncias fueron hechas por los K. Tengo todo en regla, las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma, y la conciencia tranquila”, afirmó.

CS/MSS