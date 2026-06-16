Ultimátum del PRO a Milei por la "Causa Adorni": presiona para que antes del 23 resuelva el futuro de jefe de Gabinete

El PRO, principal aliado legislativo de la gestión de Javier Milei, mantendrá a lo largo de esta semana una serie de reuniones de su mesa nacional y de su bloque de diputados para definir qué postura adoptará frente al pedido de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, impulsado por la oposición para la sesión del próximo martes 23 de junio en la Cámara baja.

El partido fundado por Mauricio Macri insta formalmente al Poder Ejecutivo a resolver la situación procesal y política del funcionario —investigado por presuntas irregularidades para acreditar un patrimonio de $ 944 millones— antes de esa fecha límite, buscando que la Casa Rosada tome una determinación que evite un quiebre definitivo en el Congreso y preserve el rumbo del cambio.

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Para alcanzar esa definición técnica y política, el bloque conducido por Cristian Ritondo y la cúpula del partido amarillo abrirán canales de debate interno destinados a consensuar si aportarán o no sus 12 votos clave en Diputados, los cuales resultan determinantes para que la oposición logre el quórum de 129 legisladores necesarios para habilitar el emplazamiento en comisiones de la moción de censura.

"Estamos instando a que el Gobierno lo resuelva antes del 23 antes de establecer una postura final", matizaron a Perfil desde el entorno del jefe del bloque del PRO, confirmando que "a lo largo de esta semana va a haber reuniones de la mesa del PRO y de los diputados donde puede llegarse a alguna definición, pero por ahora no hay nada concreto".

Las reuniones clave del PRO y el límite del martes 23

El margen de negociación del macrismo de cara a la sesión del martes 23 se moverá bajo una estricta prudencia política durante los próximos días. La tensión interna dentro del espacio escaló tras un mensaje de la cuenta oficial de la fuerza que exhortaba al Presidente a priorizar la defensa del programa de gobierno por sobre la figura del jefe de Gabinete. "Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defina el cambio y no a Adorni", publicaron desde la cuenta de X @proargentina.

Sin embargo, los estrategas parlamentarios del partido amarillo optaron por enfriar la confrontación directa y supeditan cualquier acción legislativa conjunta a los resultados de los encuentros internos que mantendrán los diputados nacionales y los principales referentes de la mesa de conducción.

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La meta principal del bloque es unificar criterios para evitar fisuras en la votación del recinto y, al mismo tiempo, eludir un escenario donde sus 12 legisladores terminen siendo funcionales a las propuestas de control impulsadas originariamente por la bancada del kirchnerismo. De no mediar un apartamiento voluntario del cargo o un desplazamiento decretado por el Ejecutivo antes de la fecha límite, la bancada del PRO evaluará si el tratamiento en comisiones es la vía institucional adecuada para exigir explicaciones sobre el expediente patrimonial sin resentir la alianza estratégica con el oficialismo.

El escenario en el Senado y la distancia con el kirchnerismo

Antes de la decisiva sesión en la Cámara baja, el debate tendrá una primera escala técnica este jueves en el Senado de la Nación, donde el kirchnerismo intentará avanzar con las solicitudes de citación a Adorni en una jornada dedicada a debatir la inviolabilidad de la propiedad privada y pliegos de jueces.

El bloque del PRO en la Cámara alta, compuesto por una bancada de tres integrantes liderada por Martín Goerling Lara, actuará en estricta sintonía con las directrices que emanen de las reuniones de los diputados y las autoridades nacionales, cuidando de no debilitar el andamiaje legislativo que sostiene al Ejecutivo en temas estructurales.

La premisa compartida en la cúpula de la fuerza es eludir cualquier tipo de alianza táctica que opaque su identidad partidaria o que sea capitalizada por el arco opositor más duro. En este sentido, referentes de la gestión como el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, ratificaron el fin de semana la voluntad de mantener autonomía en los proyectos de control y fiscalización del gasto público, asegurando que el espacio no se prestará a generar un escenario de inestabilidad política, sino a garantizar la transparencia que demanda la sociedad.

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