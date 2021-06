Más de un cruce entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el senador nacional radical por Formosa, Luis Naidenoff, se vivió el pasado jueves 3 de junio en el Senado, en el marco del informe de gestión del ministro coordinador, a raíz de la provisión de vacunas contra el coronavirus.

Previamente a la primera disputa, Cafiero le había respondido al senador fueguino Pablo Blanco sobre la adquisición de vacunas y le había asegurado que todas las provincias y CABA siempre estuvieron en condiciones de comprarlas: "No es que ahora hay un manotazo de ahogado y 'le tiran a las provincias la posibilidad de comprar'".

Y agregó: “Todas las provincias podían seguir este camino y muchas de ellas eligieron dejar que el gobierno nacional avanzara con sus estrategias de adquisición. Y hasta acá todas las vacunas, seguramente la vacuna que posiblemente tenga el senador Blanco, también la compró este gobierno nacional".

En referencia a la afirmación del jefe de Gabinete, Naidenoff lo tildó de "irrespetuoso" y reclamó que le pida disculpas a Blanco por haber dicho que se vacunó con dosis que compró el Gobierno nacional.

"El senador se merece una disculpa, lo cortés no quita lo valiente. Lo pueden o no hacer, pero las vacunas no son propiedad del Presidente, sino del Estado, y como (usted) insistió en no hacer política con las vacunas, creo que el primer paso del respeto pasa por ahí".

En esa línea, el formoseño planteó que "el senador Blanco esperó a su turno" para vacunarse. Y en alusión al vacunatorio vip, mencionó: "No miró a los costados ni buscó un atajo como la mayoría de los que estamos presentes en esta casa".

Asimismo, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado disparó: "No recuerdo un informe tan irrelevante, tan inconsistente, tan insustancial para defender la gestión de un Gobierno. Tenemos años en esta casa algunos y no lo recuerdo".

"En materia de pandemia el manejo fue pésimo, la herramienta fue el confinamiento de la sociedad. Como usted señaló que en noviembre la sociedad tomará en cuenta a los que se aferraron a las encuestas' también van a tomar nota porque fueron ustedes los que se aferraron a las encuestas para el confinamiento", indicó.

El segundo cruce por las vacunas

Luego, el titular del interbloque de JxC interrumpió al funcionario para quejarse por una chicana que éste le hizo a la mendocina Pamela Verasay, del radicalismo.

"Hemos avanzado con el gobierno (mendocino) a pesar de que tiene una mirada distinta y hasta incluso incumple medidas de cuidado nacional y después nos pide respiradores", le dijo Cafiero a la senadora y sentenció: "Respiradores y vacunas que la misma provincia podría comprar y no compra".

Ante los dichos, el referente opositor le gritó sin su micrófono encendido y comenzó a cuestionarlo sobre la potestad de las provincias de adquirir sus propias dosis.

Santiago Cafiero: "Mientras el Presidente se la juega por salvar vidas, la oposición se juega la próxima elección"

"¿No dejamos comprar qué? No, eso es mentira. Ustedes votaron una ley acá que dice que pueden comprar vacunas las provincias. Si no leen, lean lo que votan", le respondió Cafiero, en referencia a la Ley de vacunas (Ley 27573) votada en noviembre de 2020.

En ese momento, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, quien presidía la sesión, debió intervenir para calmar el ambiente.

"Las provincias e incluso el jefe de Gobierno de la Ciudad podían comprar vacunas. Las compró el Presidente de la Nación. Las negoció, las compró, las pagó y las distribuyó", aseguró Cafiero.