Macri viaja a EEUU: estará en la Asamblea de la ONU y en una cena organizada por Trump

El próximo lunes Mauricio Macri viajará a Washington y, al otro día, le tocará disertar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Estará durante un día en esa ciudad, donde almozará con el el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Luego participará de la cena de recepción para sus pares del jefe de Estado anfitrión, Donald Trump.

Según información de la agencia estatal de noticias, Télam, Macri partirá el lunes por la tarde desde Buenos Aires para arribar el martes a los Estados Unidos y concluir en un sólo día sus actividades oficiales

Esta será la segunda vez que el presidente participará como mandatario argentino de la conferencia. En 2017 el país estuvo representado por la vicepresidenta Gabriela Michetti.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, también participará de la comitiva, aunque con agenda propia: hará una escala el miércoles en Washington para reunirse con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde seguramente se discutirá la llegada del sexto desembolso, clave para cerrar el programa financiero de 2019.

Macri va a la ONU y podría reunirse con Trump y Xi Jinping

También viajarán con el Presidente a Nueva York el canciller Jorge Faurie, el subsecretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el embajador en la ONU, Martín García Moritán.

Día Twittero. Durante este viernes, Macri tuvo una jornada de acción en redes sociales. En primer lugar, saludó a los jubilados en su día: "Hoy quiero mandar un saludo especial a todos los jubilados. Cuidar a los más grandes y devolverles todo lo que ellos hicieron por el país es una prioridad para nosotros", señaló.

DÍA DEL JUBILADO. Hoy quiero mandar un saludo especial a todos los jubilados. Cuidar a los más grandes y devolverles todo lo que ellos hicieron por el país es una prioridad para nosotros. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 20, 2019

Acto seguido, el Presidente añadió: "Hoy más de 1 millón de jubilados cobra lo que le corresponde gracias a la Reparación Histórica, sin necesidad de procedimientos judiciales absurdos. Con la Pensión Universal para el Adulto Mayor, nos aseguramos también que todos los adultos mayores tengan un ingreso. Mejoramos la atención para ellos en los organismos públicos. Las jubilaciones se entregan en tiempo récord y ya no hacen falta trámites interminables para acceder a medicamentos. También aumentaron sus recursos: 3,8 millones de jubilados tomaron créditos de ANSES".

Un rato más tarde, se refirió directamente a la estrategia electoral de Cambiemos: "El sábado 28 a las 17 comienza La Marcha del #SíSePuede en Barrancas de Belgrano, Ciudad de Buenos Aires. Tenemos una semana para coordinar con otros y armar carteles".

YO VOY! El sábado 28 a las 17 comienza La Marcha del #SíSePuede en Barrancas de Belgrano, Ciudad de Buenos Aires. Tenemos una semana para coordinar con otros y armar carteles. pic.twitter.com/leTvwTmHXJ — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 20, 2019

JPA CP