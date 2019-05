¿Qué dijo Stolbizer sobre un regreso de Massa al kirchnerismo?

"No estoy decepcionada con Massa, sólo me gustaría que estuviera bien definido". El cisma político que generó la fórmula Fernández-Fernández continúa resonando con fuerza entre los espacios políticos que pugnan por un mejor posicionamiento de cara a las elecciones de octubre. Pese a los magros resultados de las presidenciales de 2015 y las legislativas de 2017 que la dejaron junto a Sergio Massa sin representación pública, Margarita Stolbizer presiona a su exsocio por una pronta definición que clarifique no sólo la continuidad de la autodenominada tercera vía con su precandidatura presidencial dentro de Alternativa Federal, sino que dilucide si su verdadera estrategia política es retornar o no bajo el ala de Cristina Kirchner.

"(A Massa) no lo vi lo suficientemente firme en una posición como la que veníamos sosteniendo que era ni Macri ni Cristina, ni Cambiemos ni el Frente para la Victoria, cualquiera sean las personas que los representen", arremetió la líder del GEN en diálogo con La Red. Stobizer, quien pugna por una alianza entre Massa y Roberto Lavagna, acusó al tigrense de no mostrarse "lo suficientemente categórico desde el sábado", el día en que la expresidente dio un paso a un costado y designó a Alberto Fernández como la cabeza de la fórmula que la tendrá como candidata a vicepresidente en 2019.

Sobre la consolidación del espacio que aglutina al exministro de Economía, Roberto Lavagna, a los gobernadores Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti, y al senador Miguel Ángel Pichetto, la exdiputada diagnosticó serias dificultades en torno al liderazgo y a las determinaciones. "El espacio que quiere romper con la grieta viene lento de definiciones. Eso atenta contra nosotros y no es una buena respuesta para la gente que nos está demandando", aseguró.

Ante la indefinición que despertó el silencio de Sergio Massa sobre su futuro político y una eventual negociación con Cristina Kirchner para confluir en un mismo armado político, Stolbizer se mostró esperanzada: "Ojalá que Massa no se vaya al kirchnerismo porque es muy importante su presencia en nuestro espacio, es una persona que tiene mucho para aportar, ahora y para adelante. Que vuelva al kirchnerismo no es bueno para el país y no es bueno para él. Nosotros le pedimos que esté en el espacio antigrieta que él mismo empezó a armar. En ese espacio, junto a Lavagna, nos agregamos los progresistas. Tenemos mucho volumen, mucho potencial: la gente está buscando algo que no es ni el mal gobierno de Macri ni el peor gobierno de Cristina", analizó.

