Mariana Zuvic acusó a Pichetto de "ser cómplice" y de "blindar a Cristina Kirchner"

Mariana Zuvic, diputada de la Coalición Cívica, cuestionó y acusó a Miguel Ángel Pichetto de "proteger" y "ser cómplice" de Cristina Kirchner después de que este declarara que el fiscal Diego Luciani se encontrará con una dificultad a la hora de probar sus acusaciones en contra de la vicepresidenta, en particular sobre la figura de "asociación ilícita".

"Eso es kirchnerismo. Pichetto es el que blindó a Menem, es el que garantiza el status quo, es el que blindó a Cristina Kirchner con los fueros", explicó la funcionaria en el programa Comunidad de Negocios por LN+.

En este sentido, la diputada señaló al ex compañero de fórmula de Mauricio Macri como quien "sostiene y garantiza el status quo". "Hay personas que están para mantener", remarcó.

"No estoy de acuerdo con personas que dicen ser una cosa y representan al patrimonialismo corrupto de la Argentina y sostienen las estructuras de impunidad. Él representa quien sostiene y tiende puentes para la estructura de impunidad al declarar de esta manera", sostuvo Zuvic.

A su vez, la diputada insistió en que "uno tiene que ejercer lo que dice ser" y cuestionó: "¿Qué hay de republicano en una persona que cuestiona a otro poder del Estado, a otro fiscal, para garantizar la impunidad a una mujer que se robó todo en un país con casi 50% de pobres?".

En esta misma línea, la santacruceña recordó que Pichetto "la blindó a ella cuando pidieron el desafuero en el Senado" y agregó: "Fue el primero que salió a protegerla. Tienen toda una teoría que huele a naftalina que dice que no se puede juzgar a los presidentes por un tema de la envestidura, una locura".

"Son todos iguales ante la ley. Si nosotros no defendemos eso, si no tenemos un mensaje claro para la ciudadanía y si alimentamos la confusión, no somos más que cómplices", remarcó la funcionaria y afirmó: "Lo que él hace es absoluta complicidad".

"Mientras muchas de nosotras hemos puesto el cuerpo, hemos pasado situaciones muy duras, tenemos que vivir situaciones de riesgo permanentes, otros por atrás negocian impunidad. La impunidad ha sido y es un extraordinario negocio en la Argentina, y cuando ven amenazado ese negocio salen a distorsionar las cosas”, concluyó Zuvic.

Las declaraciones de Pichetto

Zuvic cuestionó a Pichetto luego de que el exsenador por Río Negro comentara que "ve que va a ser muy complejo y difícil en lo que es materia de jurisprudencia cerrar el esquema probatorio en orden de la asociación ilícita".

Si bien reconoció que "hay precedentes" en la historia jurídica del país, insistió en que es una figura delictiva "muy compleja y difícil de acreditar". Asimismo, a diferencia del fiscal Luciani, Pichetto reveló que no ve "elementos contundentes que puedan cerrar la figura".

"No es concebible que un Gobierno se constituya para delinquir. Puede haber actos delictivos, pero que el Gobierno sea una organización delictiva desde el primer día me parece mucho", explicó.

AS/ff