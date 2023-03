Este miércoles 1 de marzo, el presidente Alberto Fernández encabezó la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y dio su cuarto discurso frente a la Asamblea Legislativa. En ese marco, el diputado nacional de la UCR, Martín Tetaz, llevó un anillo digital al recinto para "contar cada una de las mentiras" que pronunciase el mandatario. Al momento de retirarse, afirmó que el número ascendía a 27.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador adelantó su objetivo de contabilizar los supuestos bulos del presidente durante su discurso de apertura. "Me traje un anillo digital a la apertura de sesiones del Congreso, para contar cada una de las mentiras del discurso del presidente. Voy a refutar y tuitear cada mentira", manifestó.

Con críticas a la Corte y guiños a Cristina Kirchner, Alberto Fernández abrió las sesiones ordinarias en el Congreso

El objeto que utilizó Tetaz es un Tally Counter, un dispositivo, que puede ser mecánico o digital, utilizado para contar de manera ascendente.

En diálogo con PERFIL, el diputado indicó que "en el momento conté 27 mentiras", tal como hizo saber en su cuenta de Twitter. Sin embargo, aclaró que ese número refleja "un piso", ya que "había un montón de cosas que yo no las podía chequear en vivo por la velocidad del discurso", por lo que podría habérsele "escapado" alguna.

Además, explicó que "no estaba seguro" de que algunas afirmaciones fueran falsas, mientras que otras eran "incomprobables", como por ejemplo la cantidad de computadoras entregadas a las escuelas.

Al momento de retirarse de la sesión, el diputado contó "27 mentiras".

"Hay muchos datos que no tenía a mano durante el discurso como los de ciencia o medicina. Por lo menos hay un piso de 27 mentiras. Después voy a revisar bien el discurso y ver cuántas son en total", sostuvo el diputado, quien se retiró del recinto cuando el presidente hizo mención de la disputa con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Coparticipación.

"Por ejemplo, lo de los cuatro mil kilómetros de cañerías nuevas de AySA me suena a un verso astronómico por varias razones. El servicio tenía un buen nivel de cobertura y no conozco a nadie que le haya llegado el agua masivamente a ningún barrio ni a ningún lugar, así que lo dudaba, pero no lo sé", explicó.

Vacunas contra el COVID y crecimiento económico: cuáles son algunas de las "mentiras flagrantes" que denunció Tetaz

Además de anunciar que contaría las supuestas mentiras del presidente, Tetaz también indicó que se encargaría de enumerar cada una a través de su cuenta de Twitter.

En ese sentido, cuando el mandatario no alcanzaba aún la mitad de sus dichos, el diputado ya había contado más de diez "mentiras". Entre ellas, mencionó el "cerco informativo" por parte de los medios, el crecimiento industrial y la consideración de la inflación como un "problema estructural que lleva décadas".

El legislador se retiró antes del recinto debido a los dichos del presidente sobre CABA.

Consultado por este medio, el legislador calificó como una de las "mentiras más flagrantes" los dichos de Fernández respecto a las vacunas del COVID. "Fui yo, con mi moderación, el que garantizó una vacuna para todos los argentinos", sostuvo el mandatario en su discurso.

"A mí me molestó particularmente lo de la vacuna. Tengo amigos que no se pudieron vacunar porque demoraron la llegada de las dosis y se murieron, mientras ellos se vacunaron primero; entonces me duele", explicó al respecto Tetaz.

"Presidente bipolar", "el principio del fin" y "vergonzoso": la reacción de la oposición ante el discurso de Alberto Fernández

También hizo hincapié en la cantidad de argentinos que se movilizaron por vacaciones. "Dijo que dos terceras partes de los argentinos habían salido de vacaciones en enero y febrero. Contó los viajes, es decir, las personas que pasan por peajes. Cada vez que vas y volvés te lo cuentan como un viaje de una persona distinta cuando eso es sabido que no es así", expresó.

Y agregó: "El presidente dijo que dos tercios de los argentinos salieron de vacaciones en un país que tiene 42% de pobres. Eso es una barbaridad".

Fernando Iglesias insultó a Alberto Fernández en medio de la sesión en el Congreso: "Es un honor que me insulte diputado"

Finalmente, hizo mención al crecimiento económico de Argentina, lo que calificó como una de las "mentiras clásicas" de Fernández "que ya había dicho antes, pero que la repitió".

"Dijo que Argentina era el país que más crecía después de China cuando desde hace cuatro meses consecutivos que se está cayendo a pedazos la economía del país. Los indicadores del propio INDEC muestran que la economía tiene un nivel de actividad más bajo que en el pasado. Es una malaria lo de la economía argentina", expresó.

"El presidente cree que crecemos más que China. Eso no resiste ningún análisis", concluyó.