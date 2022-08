Máximo reapareció sin hablar de la Justicia y apuntando contra Macri

Máximo Kirchner pisó la ciudad bonaerense de Avellaneda para encabezar un acto de la Unión Obrera Metalúrgica, un gremio afín al kirchnerismo, y repartir definiciones sobre la economía, con eje en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hubo Críticas a Martín Guzmán, pero ninguna mención al nombre de Sergio Massa (aunque sí algún mensaje), con quien quien estuvo reunido este viernes en la Cámara de Diputados.

El legislador habló, micrófono en mano y públicamente, por primera vez luego de la llegada del ex intendente al palacio de Hacienda y tras el pedido de prisión a su madre por parte de la fiscalía en la causa Vialidad, aunque no realizó demasiadas alusiones al poder judicial.

De buen humor, rodeado de Abel Furlán, secretario General de la UOM, gremio afín al kirchnerismo, y de Walter Correa, flamante ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, comenzó realizando un diagnóstico de la situación económica y se dedicó a denostar el pacto con el FMI que suscribió Mauricio Macri y luego renegoció Martín Guzmán.

Del ex presidente, criticó que “no hizo nada” con el préstamo otorgado y repasó, videos mediante, conceptos que brindó el referente de Juntos por el Cambio sobre el pacto con el organismo internacional de crédito. Luego, se refirió al ex ministro Guzmán: “Volví a leer el acuerdo con el Fondo con estos lentes y no lo votaría de vuelta, quiero que quede claro para que nadie se distraiga”, sostuvo el legislador, quien lamentó que funcionarios del Fondo hoy tengan una silla en el quinto piso del palacio de Hacienda.

A lo largo de su exposición, que duró casi una hora, Kirchner tuvo palabras que no pasaron desapercibidas y con destino para el tigrense. Unas, dedicadas a destacar políticas del gobierno de su madre, con mención al programa Conectar Igualdad, en momentos en los que avanza un fuerte ajuste del gasto público en diferentes áreas, como educación. “Esas políticas fueron posibles porque no estaba el FMI”, afirmó el integrante del Frente de Todos.

Y, después, habló de Mauricio Claver Carone, presidente del BID, a quien el Gobierno buscó desplazar, pero con Massa en Hacienda la intención dio un giro de 180 grados, en busca de nuevos fondos. “Escuchaba a Claver decir que el FMI le prestó 44.490 millones de dólares para que Macri gane las elecciones. ¡Y las perdió! No hicieron nada a favor de la gente. Todavía no asumen que perdieron las elecciones”, disparó.

Los mensajes contra la oposición no faltaron: “Desde CABA señalan con el dedo al resto. Desde esas 40 manzanas de poder que ahogan al resto del país... Donde un día uno puede escuchar al señor Larreta decir que el hombre se unió para vencer a los dinosaurios. Mi hijo me dijo que no fue así”.

Con voz firme, además pidió que la principal coalición opositora “se saque de encima” al ex mandatario con estas palabras: “Me comprometo con los dirigentes que hoy están secuestrados con Macri para que de una vez por todas se los puedan sacar de encima. No vamos a especular con los que extorsionan a sus propios dirigentes”.

La interna también pasó por su tamiz, señalando que no se fue del bloque de la alianza oficial, pese a las diferencias que surgieron con la renegociación con el Fondo, porque cree que “las discusiones se dan adentro, es lo que me enseñaron de chiquito. No dejé de ser jefe de bloque y fui a TN, algunos se fueron y le dieron entrevistas a TN diciendo lo malos que éramos”.

En relación a la situación judicial de su madre y a las marchas, dejó en claro que “si a Cristina la defiende la gente, es porque siempre actuó en función de las mayorías” y, en esa dirección, Correa apuntó: “A nuestra conducción la intenta acorralar una monarquía judicial que quiere precarizar nuestra democracia, democracia que nos costó muchísimo conseguir. Así que hagamos lo que tengamos que hacer compañeros, lo que nos demanda la historia”.