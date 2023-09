Mendoza pone a prueba hoy el poder de la UCR en una elección con final abierto

La provincia de Mendoza acaparará hoy la atención de la política nacional cuando se desarrollen las elecciones que definirán al gobernador por los próximos cuatro años. El radicalismo y el Frente Cambia Mendoza, de la mano del experimentado Alfredo Cornejo, buscan retener la provincia y prolongar la hegemonía boina blanca cimentada en un electorado de impronta “antikirchnerista”, tal como explican todas las fuentes consultadas. De esa manera, el radicalismo pondrá a prueba su poderío territorial e irá por un tercer mandato consecutivo.

El rival más competitivo es Omar De Marchi, exhombre del PRO, cercano a Mauricio Macri, quien supo ser el armador federal de Horacio Rodríguez Larreta, pero que en su anhelo de ser gobernador rompió con el partido amarillo y desafía a Cornejo con un frente provincial, La Unión Mendocina.

Cornejo y la UCR llegan a la elección con la estructura territorial aceitada y con la gestión como principal activo. Las PASO de junio dieron ganador al frente, que en total cosechó el 46% sumando los votos del senador y de Luis Petri. Con la expectativa de tener buenos resultados en los distritos más grandes de la provincia, como Maipú, Godoy Cruz, Guaymallén y la capital, además de Las Heras (el distrito con mayor cantidad de electores), el radicalismo y JxC se ilusionan con obtener un tercer triunfo al hilo luego de Santa Fe y Chaco. Patricia Bullrich y Luis Petri estarán hoy en el búnker de Cornejo.

Otro de los puntos que señalan en el entorno del senador es que los candidatos provinciales de Javier Milei no han tenido buenas performances. Según explican, en las PASO nacionales Milei se impuso en las provincias en las que no se elegía gobernador, salvo en Santa Cruz, donde le ganó a Sergio Massa por escasos dos puntos. El dato no es menor, teniendo en cuenta que De Marchi busca trasladar el triunfo de Milei en la provincia a su candidatura, si bien no hay apoyos formales. El frente que lleva la candidatura de De Marchi tiene dentro a los libertarios y al Partido Demócrata, que a nivel nacional integran La Libertad Avanza. Los coqueteos entre De Marchi y LLA son tales, que en la sesión en Diputados por Ganancias se especuló que De Marchi se “abstendría” tomando una posición más en línea con los libertarios, lo que finalmente no sucedió. A De Marchi, además, se lo vio en el búnker demócrata el día de las PASO, en las que Milei rozó los 50 puntos.

Pese a ello, en el entorno de Cornejo creen que la elección está “provincializada” sin dejar de señalar “vínculos” de De Marchi con sectores del peronismo. Además, denuncian la circulación de un audio en el que dirigentes del espacio de De Marchi “compran” votos.

En tanto, el diputado centró su campaña en polarizar con el candidato radical. “Cornejo es un líder negativo y autoritario, con ideas que atrasan”, sostuvo al ser entrevistado por PERFIL. Mientras tanto, consultado por su vínculo con el candidato libertario, señaló que tiene “una muy buena relación personal” y que hablan “a menudo” pero evitó exponer mayores definiciones políticas.

En ese contexto, en La Unión Mendocina señalan estar “palo y palo” con Cornejo y apelarán a los votos de Petri, quien, derrotado en las PASO, se mostró crítico de la gestión actual. También entienden que pueden crecer apelando a los electores que en las PASO no fueron a votar. El nivel de participación, se espera, crecerá y estará en torno al 70%. Al mismo tiempo, ven al peronismo estancado y creen que en la polarización el voto “anticornejista” se podría expresar a favor de De Marchi.

En el frente provincial saben que tendrán una buena elección en Luján de Cuyo, distrito del que es oriundo De Machi. También esperan buenos números en San Carlos y entienden que en Las Heras están competitivos, sobre todo porque el compañero de fórmula, Daniel Orozco, es el actual intendente. Orozco es un jefe comunal radical que, enfrentado a Cornejo, decidió romper y confluir con De Marchi. Sobre Orozco, a su vez, pesa una serie de denuncias sobre fondos con cooperativas, y encubrimiento de denuncias por abuso sexual. Desde el entorno de De Marchi calificaron ante este diario de “campaña sucia” los señalamientos.

En tanto, el peronismo lleva a Omar Parisi como candidato, quien podría quedar en un cómodo tercer lugar. Parisi tiene como compañero de fórmula a Lucas Ilardo, hombre de La Cámpora referenciado en la senadora Anabel Fernández Sagasti, la lugarteniente de Cristina Kirchner en la Cámara alta.