Mendoza va a las urnas: Alfredo Cornejo (UCR) y Omar de Marchi definen la gobernación

La provincia de Mendoza elige gobernador este domingo, en una contienda que las encuestas señalaron como polarizada entre el candidato del oficialismo provincial, Alfredo Cornejo, del Frente Cambia Mendoza y Omar De Marchi, el ex aliado de JxC que ahora con el frente La Unión Mendocina desafía al radicalismo en el poder en esa provincia desde 2015.

En JxC se ilusionan con la posibilidad de meter un tercer triunfo al hilo luego de la paliza de Santa Fe y el batacazo en Chaco. De hecho, la UCR mirará con especial atención los resultados con las expectativas de retener la gobernación y ganar músculo en la discusión interna de JxC. Hasta la provincia cuyana se trasladará Patricia Bullrich para intentar capitalizar el triunfo a nivel nacional y darle mayor aire a su candidatura. Luis Petri, su candidato a vice, es de Mendoza y si bien perdió las internas con Cornejo, un buen resultado servirá para apuntalar al binomio. Mendoza es la quinta provincia y tiene casi un millón y medio de electores.

Alfredo Cornejo, el candidato de Juntos por el Cambio. Foto: NA

Pese a ello, todas las fuentes consultadas aseguran que la contienda está provincializada. Un dato grafica el estado de ánimo: en municipios grandes en los que gobierna el PJ, se impusieron los intendentes peronistas a nivel local, Cornejo a nivel provincial, y Javier Milei en las primarias nacionales. “La gente sabe votar”, explican.

En ese marco, los resultados de las PASO nacionales no dejaron de encender las alarmas en el comando de Cornejo ante la posibilidad de una “ola mileísta” sobre todo porque el candidato libertario orilló los 50 puntos. El sistema de votación mendocino no contempla segunda vuelta.

Escándalo en Entre Ríos: el intendente de La Paz acusó al gobernador Bordet de "venir a hacer proselitismo"



Fue en ese contexto que el radicalismo y Cornejo buscaron provincializar el discurso de campaña con el objetivo de retener los votos de Luis Petri, y creen que tendrán buenas elecciones en distritos como la capital (en manos de la UCR desde el 83’), Godoy Cruz, Guaymallén, San Martín y Maipú. En Luján de Cuyo (de donde es oriundo De Marchi) reconocen que podrían perder. En Las Heras (el distrito más poblado) entienden que podrían tener un triunfo ajustado pese a que el vice de De Marchi, Daniel Orozco, es el intendente. Sobre Orozco, pesan duras acusaciones de fraude con cooperativas y de encubrimiento de denuncias por abuso sexual, lo que no dejó de colarse en la campaña.

Omar de Marchi se distanció de JxC y quiere dar la sorpresa. Foto: Télam

Al mismo tiempo ven con preocupación la “caída” del peronismo. El candidato Omar Parisi lleva de vice a Lucas Ilardo, referente de La Cámpora y aliado de la senadora Anabel Fernández Sagasti. La lista del peronismo quedaría en un tercer lugar, incluso por debajo de los 10 puntos, lo que “alimenta” la candidatura de De Marchi.

El ex-PRO (y exarmador federal de Horacio Rodríguez Larreta) tiene dentro de su coalición a los libertarios y al Partido Demócrata que a nivel nacional forman parte de La Libertad Avanza. Si bien no hay apoyos ni alianzas formales, Milei tildó de “dictador” a Cornejo y De Marchi busca capitalizar el ánimo del electorado mendocino a favor. La noche de las PASO se dejó ver en el búnker de LLA en Mendoza lo que motivó enojos. En el cornejismo dejan trascender que días atrás Ramiro Marra estuvo en la provincia, pero no hubo encuentro con De Marchi. Paralelamente, Cornejo decidió no ser entrevistado por PERFIL.