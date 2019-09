MEO, el armador chileno de la política exterior

por Mariano Beldyk

Marco Enríquez-Ominami, el “armador” chileno de la agenda internacional de Alberto Fernández, no ha pasado desapercibido en la Argentina. De hecho, la cercanía de este dirigente político, asesor en comunicación y director audiovisual con el candidato del Frente de Todos en sus viajes a España y Portugal, hace dos semanas, y su participación en la agenda de Bolivia y Perú, ya despertó algún que otro recelo en parte del ala internacionalista local.

Hace una semana, Evo Morales se comunicó por teléfono con Fernández para invitarlo al Altiplano, donde se juega otra reelección la semana previa a las elecciones en Argentina. Ominami optó por evitar Buenos Aires y voló por su cuenta a Santa Cruz de la Sierra, donde se unió a Alberto en sus encuentros con el anfitrión local. Cuentan que el chileno se mueve en forma autónoma de los equipos nacionales en el armado de la agenda exterior, en contacto con Santiago Cafiero y el propio Alberto.

Si bien ha optado, de momento, por el bajo perfil, Ominami no se ha privado de manifestar su respaldo público por Fernández a través de sus redes sociales. Sea a través de fotos de sus frecuentes visitas al departamento de Puerto Madero donde vive Alberto o mediante videos en su canal de YouTube. “Alberto Fernández encarna un progresismo 2.0 –lo definió en un ida y vuelta con sus seguidores, a inicios de esta semana–. Es un hombre que no se atormenta con los mercados, entiende perfectamente el rol de los mercados. Que la sociedad es con mercado y no de mercado”.

MEO, tal como lo apodan en Chile, conoció a Alberto gracias a la amistad que el candidato mantiene desde hace años con Carlos Ominami, su padre adoptivo –Miguel Enríquez, líder del MIR, su padre biológico, fue asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet–, el responsable de llevarlo de su amor inicial por la televisión a la política. En la foto de Alberto con el papa Francisco en una audiencia vaticana en agosto de 2018, dos hombres lo acompañaban: uno era el ex canciller brasileño Celso Amorim y el otro, Ominami padre.

Marco se cuelga otra medalla. La de haber acercado a Alberto al Grupo de Puebla progresivamente, con el que algunos sueñan refundar el histórico Foro de San Pablo. Felipe Solá, Carlos Tomada y Jorge Taiana lo representaron en la cumbre inaugural de julio. En noviembre, después de las elecciones, la próxima reunión será en Buenos Aires.