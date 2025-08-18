El presidente Javier Milei debía desembarcar este martes en la ciudad de Junín para presentar formalmente a los candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. El evento, previsto en el Teatro San Carlos con un discurso central a las 20, iba a contar con la participación del economista José Luis Espert, primer postulante de la lista, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a otros referentes nacionales y provinciales de La Libertad Avanza (LLA).

La foto que buscaba reunir a los 20 primeros candidatos oficializados al filo del cierre de listas apuntaba a consolidar la estrategia electoral libertaria en el distrito más grande y complejo del país. Sin embargo, la actividad quedó suspendida.

En un comunicado, La Oficina del Presidente informó: “A partir del reporte recibido por parte de Casa Militar con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ha tenido que reprogramar por cuestiones de seguridad la actividad que tenía prevista para mañana en el partido de Junín, Provincia de Buenos Aires”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según la comunicación oficial, la decisión se tomó debido a la situación climática esperada en la zona, provocada por una ciclogénesis que generará lluvias abundantes y ráfagas de viento superiores a 55 km/h. Casa Militar concluyó que el traslado del mandatario, tanto por vía aérea como terrestre, resultaba imposible bajo esas condiciones.

Video: lo que José Luis Espert decía de Javier Milei antes de ser candidato

El evento había sido coordinado tras una reunión en Casa Rosada entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y los dirigentes Cristian Ritondo, Diego Santilli y Sebastián Pareja. La estrategia implica que algunos referentes recorran distintos puntos del territorio: Ritondo acompañará a Guillermo Montenegro en Mar de Ajó, Santilli viajará a Pergamino junto a la candidata Natalia Blanco, mientras que Milei había elegido a Junín como escenario principal para dar un mensaje provincial y nacional.

Aunque hace dos semanas hubo un lanzamiento conjunto de campaña con Patricia Bullrich, la candidata a senadora nacional tampoco estaría presente, ya que se recupera de una intervención programada.

El desafío de la Cuarta Sección

Junín forma parte de la Cuarta Sección Electoral, integrada por 19 distritos como Chivilcoy, Lincoln, Nueve de Julio, Trenque Lauquen y Pehuajó, que representan cerca del 4% del padrón bonaerense. En esta región, LLA disputa siete bancas en el Senado provincial, además de apuntalar su lista nacional.

El armado local está en manos de Gonzalo Cabezas, candidato a senador provincial, quien deberá enfrentar no solo al peronismo kirchnerista de Fuerza Patria, sino también a Somos Buenos Aires, espacio que postula al intendente juninense Pablo Petrecca.

La elección en la Cuarta tiene particularidades: a diferencia del Conurbano, donde la inseguridad es eje central, aquí pesan las preocupaciones productivas e impositivas, dado que se trata de una zona de fuerte densidad agroindustrial.

Elecciones legislativas: estos son los candidatos de La Libertad Avanza en los principales distritos del país

Mensaje contra Kicillof y proyección electoral

En sus últimas apariciones públicas, Milei había apuntado de manera directa contra el gobernador Axel Kicillof, buscando instalar un contraste de modelos de gestión con eje en la política económica bonaerense. Ese mismo tono se esperaba en Junín, aunque ahora la puesta en escena deberá reprogramarse.

La actividad incluía como cierre una foto de unidad junto a los 20 candidatos a diputados nacionales de LLA —entre ellos José Luis Espert, Karen Reichardt, Diego Santilli, Sebastián Pareja, Alejandro Finocchiaro y Carlos Pirovano—, imagen que se trasladará a la próxima fecha que fije el oficialismo libertario en su calendario electoral.

GD/ML