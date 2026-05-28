Milei redobló sus ataques a la política y defendió el rumbo económico en el Latam Economic Forum

El presidente Javier Milei disertó este jueves en la 12° Edición del Economic Latam Forum, un evento organizado por el economista y especialista en finanzas, Darío Epstein, con la asistencia y colaboración de la comunidad Jabad Lubavitch.

Se trató de una nueva puesta en escena en la que el Presidente pudo hacer foco en lo que es su principal (y a veces parecería que único) interés, que es el rumbo de la economía aunque también dejó algunas definiciones políticas.

Pero antes incluso de que hable el Presidente, quien habló fue Epstein: “a veces leo en los diarios algunas cosas, pero no hay Javier si no hay Karina”; “son un equipo” reafirmó ante un tímido aplauso a la figura de Karina Milei, que se encontraba en la primera fila escuchando el discurso.

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El gesto no pasó desapercibido en la semana en la que con mucha dificultad, el Presidente logró aplacar, al menos para el exterior, las feroces internas que atraviesan su Gobierno.

Javier Milei: "Argentina va a un escenario de menor inflación y mayor crecimiento"

La disertación tuvo la estética habitual que le gusta al Presidente, luces bajas y un auditorio expectante de escuchar a Milei hablando de economía, el terreno que le queda más cómodo. Sin embargo, el titular de YPF, Horacio Marín, se llevó más aplausos en su discurso previo que el jefe de Estado.

El Presidente se ciñó al guión. Atacó a la política, dijo que en la última semana “le ganamos 13 a 0” en las votaciones del Congreso, y no perdió la oportunidad de reivindicar los éxitos de la economía, las desregulaciones, y el haber “cumplido con las promesas de campaña” en al poco tiempo de haber asumido al frente de la Casa Rosada.

Durante su discurso leído, volvió a fustigar al “comunismo” y a la “izquierda” y ratificó que la “Argentina va hacia una menor inflación y mayor crecimiento”.

Milei bromeó sobre si mismo: "Ya saben que cuando los anteojos... ". Cuando el Presidente se saca los anteojos, despotrica crudamente contra la política.

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Además, ponderó el rol de Patricia Bullrich en la eliminación de los “piquetes” y defendió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y su manejo y en su gestión en el plano social y con las organizaciones sociales.

Milei se burló de quienes dicen que el Gobierno está “paralizado” por sus internas y no dejó de fustigar a la prensa: “Nunca se vio un ataque tan desproporcionado e injusto” para con un Gobierno, dijo.

El jefe de Estado aprovechó para reivindicar sus alianzas internacionales y dijo que en breve "Cuba va a ser libre" y hasta habló de la doctrina "Donroe", el equivalente a la vieja "doctrina Monroe" pero ahora aplicada por la administración de Donald Trump.

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El jefe de Estado se presentó en un evento que tuvo una fuerte impronta relacionada con la energía y con los hidrocarburos. Antes que el Presidente hablaron el titular de YPF y el titular de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, un empresario de estrecho vínculos con el Gobierno libertario y con Milei, quien hace semanas adquirió Loma Negra, la principal cementera del país.

También estuvieron presentes varios legisladores libertarios en el centro de convenciones, como Luis Petri, "Bertie" Benegas Lynch, su hermano, Joaquín Benegas Lynch, y los diputados nacionales Carlos Zapata, Virginia Gallardo, Manuel Quintar y Lorena Villaverde, entre otros. También en el auditorio pudo verse a los ministros Mario Lugones (Salud) y Carlos Presti (Defensa).