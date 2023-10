Milei sorteó críticas, trató de marcar diferencia y no se salió de su eje

Javier Milei terminó la noche del primer debate presidencial en Santiago del Estero de la mejor manera de acuerdo a sus expectativas: usó su tiempo de exposición para dar con claridad propuestas, hizo foco en la economía, atacó al camdidato y Ministro de Economía Sergio Massa cuando tuvo oportunidad y, por sobre todas las cosas, no se salió de su eje, una de sus principales preocupaciones. Sus palabras hacia el Papa Francisco constituyeron una de las sorpresas.

El hombre de La Libertad Avanza sabía que iba a ser buscado por sus rivales con críticas a sus ideas y se preparó con suma intensidad las últimas 48 horas, estudiando cada tema con los equipos técnicos que coordinó Nicolás Posse. El equilibrio fue su marca: trató en todo momento de no salirse de sus casillas, a diferencia del debate en TN en 2021 en el que se había mostrado desencajado ante los cuestionamientos que recibió por parte de Myriam Bregman.

Entre las críticas más duras que le hizo a Massa, uno de sus objetivos, dijo que el ministro “le da gracia” y hasta le pidió detalles del financiamiento de sus últimas medidas. Otra bala: "Estamos al borde de la hiperinflación, por qué no nos cuenta cómo vamos a salir de eso, en vez de cuentos de hadas". "Usted era el presidente de la Cámara baja y yo siempre los Presupuestos se los voté en contra porque tenía déficit fiscal yo se los voté en contra", afirmó Milei en otro pasaje.

Su plan de dolarización fue otro tema que rondó en el intercambio, con el hombre de Unión por la Patria haciendo hincapié, y el legislador nacional lo defendió a capa y espada: “La dolarización es la única manera que tenemos para bajar la inflación".

En un debate de reglas confusas, la economía y los derechos humanos concentraron los cruces más calientes entre los candidatos

Asesorado por Victoria Villarruel, su compañera de fórmula, en el momento de hablar de derechos humanos, el candidato a presidente de LLA enfatizó sobre la cifra de desaparecidos que “no fueron 30 mil, son 8.753". "Y tampoco estamos de acuerdo con el curro de los derechos humanos, que los usaron para hacer negocios... o no recuerdan algo así como Sueños Compartidos o la Universidad de Plaza de Mayo", recalcó.

En tanto, al hablar de sus contrincantes, sostuvo: "Ustedes sigan revisando la historia, que nosotros nos vamos a dedicar a gobernar". Fue su manera de marcar distancia de sus rivales, a quien consideró como parte de “la casta” que dice combatir.

Las disculpas del Javier Milei al papa Francisco

Massa aprovechó un momento de pregunta para encarar a Milei y exigirle un pedido de disculpas al Papa Francisco ante los cruces que mantuvo con el representante eclesiástico en una entrevista. Lo calificó ante Tucker Carlson como “el maligno”.

“Javier, más que una pregunta te quiero hacer un pedido. La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la Iglesia. Quiero que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa que es el argentino más importante de la historia”, le espetó.

En ese marco, el libertario dijo que había “pedido perdón por eso, y no tengo problemas en pedir perdón si me equivoco", definió y reconoció que había dicho eso cuando no era candidato a presidente, como si eso fuera una razón para poder pensar diferente de lo que piensa ahora. "Y dije que si el Papa quería venir, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado sino como líder de la Iglesia católica". Por otro lado, espetó con calma: "Dejá de chicanear, dedicate a bajar la inflación y terminá tu gobierno de manera decorosa".

El cierre de Javier Milei

Volvió a recalcar su concepto de la libertad, dando ejemplos y cifras de países que según su visión se mueven bajo el paradigma que desea implementar y repitió su slogan, que está en cada spot. “Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”.

CP