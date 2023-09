“No escucho a los referentes de Milei hablar de corrupción”

—¿Qué escenario ve para octubre?

— Imagino que vamos a mejorar sustancialmente el resultado de las PASO. Primero porque el espacio está unido. Segundo porque tenemos equipos y territorialidad en todo el país. Tenemos propuestas y las estamos dando a conocer. Fuimos a Rosario a presentar las de seguridad, en Córdoba las de economía y a Melconian con todo su equipo. Y tenemos el liderazgo de Patricia, que quedó legitimado desde el 13 de agosto. Me gustaría ganar en primera vuelta. Pero veo un escenario compitiendo contra Milei en ballottage.

—¿Massa no puede entrar en la segunda vuelta?

—No veo que el oficialismo pueda llegar a segunda vuelta cuando el candidato es el ministro de Economía y ha agravado todo: una economía prendida fuego, un “plan platita” que generará más inflación. Lo vivimos en 2021 y reeditan la receta. Sabemos que este “trencito de la alegría” pasajero es un dolor de cabeza para los próximos meses. El Gobierno va licuando los salarios y las jubilaciones: este es el verdadero ajuste. Y el responsable de este ajuste no veo cómo puede llegar al ballottage.

—¿JxC perdió la idea de “cambio” a manos de Milei?

—Ambos representamos el cambio. Pero nosotros somos la fuerza política que frenó al más descarnado kirchnerismo. Si no fuera por JxC, el kirchnerismo hubiera cooptado la Justicia, removido la Corte, clausurado las escuelas en pandemia, no se hubiese conocido la corrupción kirchnerista. Somos la fuerza capaz de terminar con el kirchnerismo. Esto es un concepto clave: de no haber sido por JxC, Argentina ya estaría en Venezuela, o al menos en Formosa, en términos institucionales. Nuestro principal legado fue impedir el avance del kirchnerismo degradando las instituciones y evitando el populismo. Tenemos la fortaleza para terminar con el kirchnerismo, sumado a la fuerza en las cámaras.

—¿Descree de la acusación de Milei a la UCR y un sector de JxC de “palomitas blandas”?

—Sí. Nos enfrentamos al kirchnerismo y los denunciamos por corrupción. No escucho a los referentes de La Libertad Avanza hablar de corrupción. Le esquivan al bulto, no hablan de ese tema. Y es uno de los principales problemas del país. El problema de la Argentina no es la casta sino los políticos corruptos.

—¿Los votos que sacó Larreta cree que pueden irse a otras fuerzas?

—El votante de Larreta es un voto del espacio republicano, que comparte los valores de JxC, esos votantes van a permanecer en el espacio.

—¿Qué rol debería tener Macri en la campaña?

—El rol que quiera tener él. No hay que exigirle. Es un consejero, una persona de consulta. Hay que dejar que él se ubique donde quiera colaborar en la campaña. La centralidad se definió el 13 de agosto con el liderazgo de Patricia.

— ¿Qué propuestas prepara JxC en materia de seguridad?

—Le queremos devolver la tranquilidad a la gente con una política que no abandone a las víctimas. Tenemos que erradicar el abolicionismo que ha impregnado la cabeza de muchos jueces y fiscales que actúan benévolamente con la delincuencia y hay que empoderar a las fuerzas de seguridad para que no tengan temor de actuar. Si salvan una vida, no pueden terminar en el banquillo de los acusados. Hay que endurecer las penas porque en muchos delitos son bajas, particularmente en narcotráfico, con un nuevo régimen de imputabilidad a los 14 años. También hay que expulsar a todos los extranjeros que cometan delitos una vez que cumplan la condena en un procedimiento exprés similar al de los juicios de flagrancia. Y hay que terminar con la puerta giratoria. Además, desde 2017 los que cometen delitos violentos tienen que cumplir toda la condena en la cárcel. Por otro lado, hay que hacer cumplir una ley que obliga a usar inhibidores de señal para el uso de celulares en las cárceles. Se empezó a cumplir en Mendoza y es obligatorio desde 2017.

—¿Cree que hay que criticar a Milei o eso supone seguir hablando de él?

—Tengo una posición muy clara: en todas las propuestas inviables o inconstitucionales hay que marcar una posición porque la mayoría de las propuestas que hace, desde la dolarización a la eliminación del Banco Central, son inviables o inconstitucionales. Hasta (Horacio) Rosatti ha dicho que la dolarización es impracticable por la propia Constitución. Todas las cuestiones en que no estamos de acuerdo con Milei hay que marcarlas fuertemente, como la venta de órganos o la contaminación de los ríos por parte de los empresarios.

—¿Qué futuro ve para Cristina Kirchner?

—Me imagino que va a tener que seguir rindiendo cuentas a la Justicia como hasta ahora. Hay muchas causas pendientes de resolución, a la espera de confirmación de condena.