Nuevo paro de la UTA: no habrá colectivos ni jueves ni viernes en la mayoría de las provincias

Lejos de llegar a un acuerdo, el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, anunció que los choferes de líneas urbanas realizarán un nuevo paro de actividades por 48 horas este jueves 18 de julio y viernes 19, tras la medida de fuerza que tuvo lugar la semana pasada en la mayoría de las provincias. Esta vez, la huelga afectará a gran parte del interior del país, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y otras regiones que sí lograron acordar.

"Lamentablemente hemos encontrado lo mismo del otro día, que las provincias no pueden pagar el aumento. Vamos a empezar el paro por 48 horas y en las provincias que se adhieran (al pago) vamos a levantar la medida", dijo Fernández en declaraciones a radio Cadena 3. La protesta se da luego de que las partes no lograran llegar a buen puerto en la audiencia que tuvo lugar el miércoles en el Ministerio de Trabajo. El gremio insistió con el pedido que ya había hecho en reuniones anteriores: que se aplique en todo el país el aumento del 20% y el bono de 16 mil pesos firmado por los choferes porteños. En un comunicado, la UTA advirtió que las medidas "se irán incrementando de no acordarse la pauta salarial".

Roberto Fernández sobre el paro de transporte: “Será por 24 horas en todas las provincias menos en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires”

La primera huelga tuvo lugar el 12 de julio. En este marco, la UTA de Salta anunció que esta semana se suspendió el paro de colectivos porque allí el gremio llegó a un acuerdo con las autoridades, según consignó la agencia Noticias Argentinas. En San Luis la medida se realizará en toda la provincia para servicios urbanos e interurbanos. La excepción será la localidad de Villa Mercedes, porque la municipalidad de esa ciudad anunció que se hará cargo de las demandas salariales que motivan la medida de fuerza​.

En Córdoba, mientras tanto, el Ministerio de Trabajo provincial aceptó pagar el acuerdo porteño y la medida de fuerza fue levantada. En Jujuy, en tanto, los choferes afiliados a la UTA levantaron este miércoles por la tarde el paro, que llevaba seis días consecutivos, tras un acuerdo entre las autoridades y empresas privadas. También la UTA de Neuquén anunció el levantamiento de la protesta gremial tras llegar a un acuerdo con el municipio de la ciudad capital según anunció, Ernesto Seguel, subsecretario de Trabajo de la Provincia. La anulación de la medida se extendió también a Misiones, Corrientes, Santa Fe y San Juan.

