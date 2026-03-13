Nuevos involucrados en el escándalo de los vuelos: Paulón señala más esposas invitadas

Tras el escándalo que involucró al jefe de Gabinete, por haber invitado a su esposa a viajar en el avión presidencial con la comitiva que se dirigía a Nueva York por la “Argentina Week”, sumó un nuevo pedido este viernes 13. El diputado del Partido Socialista, Esteban Paulón, dijo que más parejas de funcionarios podrían haber estado presentes.

Por ese motivo, presentó un pedido a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, en el que pidió acceso a toda la información respectiva a vuelos y alojamientos en la ciudad estadounidense.

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En una nota que dio hace unos días, el propio Adorni habló de más mujeres acompañando. “Incluso acá hay mujeres de otros funcionarios. Es normal que uno viaje con su esposa”, dijo en Nueva York, para defenderse cuando el escándalo escalaba.

Paulón solicitó el manifiesto completo del vuelo y la lista de pasajeros alojados en los hoteles de lujo reservados. De esa manera, intenta dilucidar si efectivamente otros tres funcionarios invitaron también a sus parejas.

“Tenemos la información de que un funcionario tuitero también viajó en el avión con su pareja”, sostuvo Paulón. El diputado aclaró que se trataría del director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, quien está al frente de la Oficina de Respuesta Oficial, y quien también integró la comitiva oficial para viajar a la Gran Manzana.

La tercera invitada sería la esposa del canciller Pablo Quirno. Se sabe que ella estaba en Nueva York durante el evento al que asistieron los ministros, pero según había expresado días atrás el diplomático, su pareja ya se encontraba en los Estados Unidos desde antes.

“Estimamos que el viaje en total valió US$1.300.000. Eso tiene que estar respaldado por Jefatura de Gabinete”, sostuvo Paulón. De ese monto se desprenden US$500.000 para el vuelo y US$10.000 de alojamiento para cada pasajero, más los viáticos.

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Además, el diputado solicitó al Congreso que informe “quién sufragó el costo derivado del viaje de Angeletti”, que se presenten los comprobantes correspondientes a la esposa del jefe de Gabinete en caso de que se hayan financiado sus gastos, “si Angeletti ocupa algún rol específico en las actividades previstas en la agenda oficial” y, por último, el presupuesto total del viaje, “detallando fondos de traslados, aéreos y alojamientos en los hoteles de New York”.

A este pedido se le sumó uno de Derecho de Acceso a la Información Pública a Karina Milei, al que accedió este diario, con la solicitud del manifiesto de vuelo, los gastos de Angeletti y el presupuesto total y detallado del viaje.

RG