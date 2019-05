Intendente de Pehuajó: "La Policía está desbordada, a la derecha le gusta matar"

La tragedia de San Miguel del Monte, que derivó en la muerte de cuatro jóvenes que fueron perseguidos a los tiros por agentes de la Policía Bonaerense, puso en tela de juicio el accionar de las fuerzas de seguridad. El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, responsabilizó al Gobierno nacional y a la “doctrina Bullrich”. “No es raro como está desbordada la policía de la Provincia, hay muertos en todos lados. La doctrina Bullrich no funciona”, sentenció en declaraciones al programa Habrá Consecuencias que se emite por el Destape Radio.

Para el jefe comunal, la responsabilidad del “horror” ocurrido en San Miguel del Monte es de la Casa Rosada. “El macrismo, los liberó, los dejó actuar como quieren, nosotros por lo menos los controlábamos. Pasa que a la derecha le gusta matar y a nosotros nos gusta incluir”.

El intendente además consideró "la mejor fórmula" a la posible postulación del exministro de Economía Axel Kicillof como candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires y a la matancera Verónica Magario como vice, y adelantó que vencerán a Cambiemos en ese territorio. "Axel es el que más mide y además es una persona muy formada que no solo puede hablar de lo que le pasa al Conurbano sino de lo que nos pasa a la totalidad de los bonaerenses”.

Zurro relativizó el hecho de que Kicillof sea residente de la Ciudad de Buenos Aires, situación que a su entender no minimiza su idoneidad en la postulación: “Como tantos pasaron de la ciudad a la provincia, como la mayoría. Se conoce muy bien el interior, ha recorrido mucho. Al haber sido ministro de Economía maneja algunas otras cosas que son importantes, sobre todo para la provincia profunda, para las Pymes, para los pequeños. La verdad es que es una persona muy formada”.

El jefe comunal consideró que Cambiemos va a perder en las próximas elecciones de octubre: “Yo no tengo ninguna duda, Macri y Vidal se van. No pueden aguantar, se van, ya acabaron las mentiras, nos endeudaron, nos pusieron en el peor de los mundos”.

Los intendentes "proclamaron" a Kicillof y Magario

“Por supuesto Kicillof le gana a Vidal. Hay que ver qué hace ella, porque si no se quiere bajar del burro los va a complicar. Si va a Nación le ganamos todo y si se queda también. No les alcanza Duran Barba, los jueces, lo mediático, las mentiras del multimedio del mentiroso terrible clarín. Me parece que ya no les alcanza nada y nos van a dejar muy endeudados pero no importa, nosotros tenemos la manera de salir ya lo hicimos en el 2003, con otro contexto”, amplió. Sobre si la fórmula confirmada ayer recibirá el apoyo de los intendentes, el jefe comunal opinó: “No les queda otra salida, en cuatro años más irán por algunos duros, luego por los medianos y luego por los blandos, van a ir por todo”.

Por supuesto Kicillof le gana a Vidal. Hay que ver qué hace ella, dijo Zurro

Por otro lado, anticipó que va a denunciar al Gobierno y a la gobernadora por “discriminación” de su localidad a la hora de destinar recursos para infraestructura: “Yo nunca me reuní con vidal o con ningún funcionario, hemos sido discriminados totalmente. A Pehuajó Macri le debe mil millones y Vidal 400 millones en obras, además de que ella nos sacó 2 puntos de coparticipación. Yo la judicializo”.

“Cuando la liberaron y pudo manejar fondos discrecionalmente, el año pasado a Pehuajó puso una obra no que pedimos de 7 millones, un terraplén mal hecho con un contratistas de ellos. Y este año en 2019 a Pehuajó, que tenemos un presupuesto de 1.200 millones, nos puso un millón, un kilómetro de pavimento. Se lo agradezco Vidal”, ironizó.

“Estoy por elevarlo al concejo deliberante en 10 días y luego contrato un estudio. Va a ser la primera vez que un municipio le hace juicio a un presidente y a una gobernadora, sí hay provincias que lo hicieron. El juicio es porque teníamos obras iniciadas y ellos me los dieron de baja hasta con algunos giros hechos por ellos, así abruptamente pero sin ningún tipo de motivo”, afirmó Zurro.

B.D.N./F.F.