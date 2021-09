Para Elisa Carrió, la vuelta de Aníbal Fernández es “un golpe para la sociedad”

Elisa Carrió apuntó una vez más contra Aníbal Fernández, y consideró su regreso a la primera línea del gobierno nacional como “un golpe para la sociedad”. “Es el vocero, sucio, para decir barbaridades”, señaló en diálogo con LN+.

La líder de la Coalición Cívica recordó que denunció al actual ministro de seguridad por encubrimiento y autoría por el triple crimen de general Rodríguez y lamentó que la justicia no haya avanzado contra él. “Ningún juez se ha animado a acusarlo”, advirtió.

Aníbal Fernández: "Si hay algo que no me gusta tibio es el mate y el peronismo"

Además, la dirigente resaltó que recibió maltrato de género por parte de Aníbal Fernández y que eso pasó desapercibido. “Todos saben quién es y yo no lo voy a repetir. Es la persona que más me discriminó personalmente, pero como mujer, y nadie se hizo cargo. Me querelló en la causa de Dolores y el juez ni siquiera se atrevió a citarme”, recordó.

Carrió recordó también el papel de Aníbal Fernández tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, y lo acusó de difamarlo luego de su fallecimiento. “Está el asesinato pero siempre hubo después una pos inteligencia que es matar al muerto. El muerto era culpable porque era corrupto. Este personaje que mató a un muerto, que todavía no se sabe quién lo asesinó, es el vocero, sucio, para decir barbaridades”, dijo en relación a Fernández.

Finalmente, la co fundadora de Cambiemos aseguró “que las madres que perdieron sus hijos por drogas o por delitos, sabiendo que él conoce a todas las mafias”, probablemente sientan decepción por la llegada del ex jefe de gabinete al gobierno nacional.

La teoría de Carrió sobre las negociaciones con los productores de vacunas

Por otro lado, la líder de la CC apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien acusó por querer “darle el negocio” de las vacunas al presidente de Rusia Vladimir Putin.

“Este conflicto en realidad es entre Cristina y Hugo Sigman, el empresario que financió la campaña de Alberto (Fernández) y que tenía los negocios de la vacuna AstraZeneca. Cristina se pelea con Ginés González García, que quería acordar con Pfizer porque dice ‘ustedes le dieron el negocio a Sigman y yo le quiero dar el negocio a Putin’”, afirmó Carrió.

Finalmente, señaló que el presidente Alberto Fernández se recuesta en el peronismo para la recta final de cara a las elecciones legislativas. “¿En qué se tiene que respaldar un Presidente sin respaldo? En lo que siempre se respaldó el PJ, en un sindicalismo ya viejo y deteriorado, algunos gobernadores y que se haga cargo de la derrota el más ‘albertista’”, sostuvo.

Manzur, el "tucumano simpático" que se muestra hiperactivo en la gestión y en la política

La ex diputada además cargó contra el jefe de gabinete Juan Manzur, al pedirle explicaciones por su capital como empresario. “Es un hombre que tiene que dar muchas cuentas de muchísimas empresas porque fue siempre funcionario público. En su Ministerio, durante todo su período, el tema de la efedrina fue central. De modo tal que la suciedad no se sustituye por actividad”, afirmó Carrió.