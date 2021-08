Para los encuestadores será clave lo que hagan los indecisos del Frente

La mayoría de los encuestadores está mirando con cautela los números de sus trabajos, tanto los que se difunden como los que reservan para sus clientes. La preocupación, además de los antecedentes de los errores de la última elección, está puesta en la gran cantidad de indecisos que vienen detectando. Y los especialistas coinciden en describir que gran parte de esas personas que no definieron su voto eligieron al Frente de Todos en 2019.

La consultora Synopsis divide a los votantes de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en tres grupos: núcleo duro (vuelven a votar al FdT), indecisos (están dudando) y desencantados (no los volverían a votar). Según su último sondeo nacional cerrado esta semana, el 55% de los encuestados que no definen a quién elegir en esta elección votaron al Frente de Todos en 2019. Y un 30% de los que “no vota o no votaría” son antiguos electores kirchneristas.

Esa misma particularidad está siendo detectada por otros analistas. Y el interrogante que se abre es si esas personas terminarán dándole una nueva oportunidad al Gobierno, se dispersarán entre las opciones opositoras o si directamente no irán a votar.

El trabajo de Synopsis, en ese sentido, muestra a Juntos por el Cambio ganando a nivel nacional con 32% de los votos, seguido por el FdT con el 27,5%. Hay un 10% de indecisos y 6% que hoy dice que no votaría. Entre las otras opciones opositoras, el 11% dice “algún espacio de derecha”. En total, el 59% se muestra convencido de votar a alguna opción opositora.

La encuesta, además, permite ver que el presidente Alberto Fernández alcanzó un nuevo piso en su imagen positiva. Cayó a 24,6%, muy lejos del 60% que supo tener (según la misma consultora) en los comienzos de la pandemia cuando su imagen pública volaba. La negativa, en tanto, superó por primera vez el 70%. El trabajo de campo se hizo en pleno escándalo por las visitas a Olivos en pleno ASPO, por lo que la pregunta que queda abierta es si es un daño irreversible o si puede volver a recuperarse.