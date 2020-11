Pese al repliegue de la 'mesa de enlace' militar, evalúan sanciones

Aunque la bautizada “mesa de enlace” militar se haya extinguido casi al nacer, al menos en su presunta composición original, el Gobierno evalúa seguir adelante con las sanciones disciplinarias, tal como lo había manifestado el ministro Agustín Rossi en una entrevista radial el jueves. Mañana, encabezará un acto en Mar del Plata como homenaje a los 44 submarinistas del ARA San Juan junto a los familiares y la cúpula de las fuerzas armadas.

Hasta ayer por la tarde, la orden de instruir a los jefes de las fuerzas para que investiguen el posible incumplimiento del Código de disciplina militar se mantenía en pie. Faltaba tomar la última decisión para avanzar en una instrucción sobre los militares retirados de la fugaz mesa para determinar si cometieron alguna falta disciplinaria sujeta a sanción.

Desde el Ministerio de Defensa no hubo una comunicación oficial al respecto. Tampoco una aclaración sobre si comprendería a quienes dieron marcha atrás, negaron o aclararon su participación en aquel encuentro con foto.

“Debut y despedida de la Mesa de Enlace Militar. En la Argentina del siglo XXI no hay lugar para estas ideas. Para la buena salud de la Democracia y de las Fuerzas Armadas, la Mesa de Enlace Militar no se formó”, tuiteó Rossi el jueves a la noche. “Las instituciones que estaban representadas en la Mesa de Enlace Militar y 5 de los 6 militares retirados que participaron de la foto comunicaron por escrito que no participan ni participarán de la Mesa. El General Bossi (R), organizador de la reunión, dijo que no quiso hacer lo que hizo”, añadió.

A ello le siguieron los numerosos comunicados como el de la Fundación Criteria separándose de la participación del Teniente General (R) Ricardo Cundom. Lo mismo por parte de la Ucema aclarando que ni el Observatorio de Seguridad y Defensa ni el Teniente General (Re) Claudio Pasqualini, la integraban. También rechazaron formar parte la Federación del Personal de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, la Sociedad Militar Seguro de Vida, la Mutual del Personal de Intendencias Militares y la Asociación Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Hasta el general (R) Bossi, de quien el ministro recordó su paso por la vieja SIDE con Fernando de la Rúa, le dirigió una carta luego que Rossi los intimara a no conspirar. “Quiero alcanzarle la más absoluta tranquilidad que la finalidad de la reunión era precisamente crear un espacio de encuentro, desestimando enfáticamente alguna otra intención”, explicó.

Mañana, Rossi encabezará un acto junto a la plana mayor militar para honrar a los tripulantes del ARA San Juan en la Base Naval de Mar del Plata. Allí les entregarán, a las familias, una bandera, jinetas y espadas correspondientes al ascenso post mortem de los 44 tripulantes.