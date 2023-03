Preguntas todavía sin respuesta generan nerviosismo en JxC

Están en una carrera para ver quien saca más ventaja de cara a los cierres de listas de fines de junio. Los principales referentes de Juntos por el Cambio atraviesan momentos de extrema tensión, porque perciben que las instancias de definición se aceleran y cada foto, cada encuentro, es motivo de multiplicidad de análisis. Con el PRO y la UCR en estado de ebullición, mientras otros aliados miran la película a la espera del desenlace, las preguntas en se multiplican y la falta de respuestas contribuyen al nerviosismo.

¿Llegan dos candidatos del PRO a las PASO?

Los propios y los aliados consideran cada vez más inevitable que el PRO defina sus diferencias en las primarias de agosto, con halcones y moderados enfrentados. Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich aparecen consolidados, aunque nadie se anima a arriesgar que sus candidaturas estén firmes. María Eugenia Vidal es la tercera en discordia.

En las últimas semanas, la titular del PRO logró consolidarse y pudo mostrar una foto de amplitud con dirigentes del radicalismo, con Emilio Monzó y ayer también con Ricardo López Murphy. Empezó así a corregir una de las críticas más fuertes que venía recibiendo: que está ella sola junto a sus dirigentes más cercanos y que lo que armó hasta ahora es “prestado” por Macri. Ese cambio en la tendencia, Bullrich lo logró a la par de que se fue consolidando en las encuestas. “Los dirigentes están viendo todos los mismos números en sus distritos”, se ufanan en el armado de la exministra.

Por el contrario, Rodríguez Larreta es quien empezó a mostrar señales de debilidad, con cada vez más dirigentes, incluso desde Uspallata, que empiezan a dudar de algo que tiempo atrás consideraban inevitable: que sería el candidato puesto de JxC para las presidenciales. A base de declaraciones, visitas a dirigentes radicales (Gerardo Morales en ExpoAgro, Gustavo Valdés en Corrientes) y difusión de encuestas, esta semana buscó cambiar el clima.

“Horacio está como estaba yo en marzo de 2015”. La frase se la asignan en oficinas radicales a Sergio Massa y coinciden en el diagnóstico, ya que ven que al jefe de Gobierno porteño le cuesta encontrar el eje para recuperar el centro de la escena. “Horacio es el candidato de los dirigentes, Patricia de la gente”, es la otra frase que se escucha en JxC. Desde Uspallata minimizan esas lecturas e insisten con que sus encuestas, sobre todo las presenciales, dan cuenta de un voto moderado que no aparece en los sondeos online o telefónicos.

Vidal, por su parte, se mantiene expectante y busca estar lista para jugar como candidata si el escenario político se abre. Apuesta a ser una candidata de unidad: “Convicciones como Patricia y experiencia de gestión como Horacio”, dicen. A fin de mes se casa, estará diez días de luna de miel y recién después se mostrará con los otros dos candidatos.

¿Cuál va a ser el rol de Macri?

Cada vez son más las voces que consideran que el expresidente no será candidato en 2023, algo que tiene previsto definir a fin de mes cuando vuelva de su viaje por Europa. Si eso se concreta, la pregunta es si será prescindente o se inclinará por alguno de los candidatos. “Prescindente seguro que no, será ecuánime”, adelanta un macrista. ¿Qué significa ser ecuánime? “Ser justo, dar su opinión sobre lo que considera que va con sus valores y lo que no. Pero no será imparcial”, define, con contundencia.

¿Podrá la UCR mantenerse unida?

Esta semana, un importante sector del partido se reunió con Valdés como anfitrión e hizo catarsis en contra de Morales, a quien acusan de cortarse solo y negociar (junto a Martín Lousteau) en su nombre. Cerca del gobernador de Jujuy primero despotricaron y acusaron a ese sector de jugar para el PRO y después minimizaron su peso partidario, a pesar de que allí confluyeron los otros dos gobernadores (Valdés y Rodolfo Suárez/Alfredo Cornejo), Facundo Manes y Maximiliano Abab (fuertes en Provincia) y Carolina Losada (Santa Fe), entre otros.

El miércoles, en el teatro Gran Rex, Morales lanzará su candidatura presidencial. Varios de esos dirigentes vienen amenazando con no ir, aunque lo más probable es que se junten antes con él y vayan con el compromiso de que no habrá sorpresas, como el último acto en Costa Salguero, que terminó con Larreta como visitante ilustre y críticas al macrismo más duro.

Mientras tanto, Morales y Manes seguirán insistiendo con su candidatura, los dos apostando a crecer en las encuestas y a que siga cambiando el panorama en el PRO y los principales candidatos caigan en desgracia. Sin embargo, si Larreta y Bullrich siguen siendo los que más miden, la UCR se encamina a dividir sus apoyos. “Hay problemas de incentivos para ir con listas unificadas”, asegura un dirigente de JxC, quien concluye que eso favorecerá las rupturas.