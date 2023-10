Preparan pago al FMI tras las elecciones

Después de las elecciones y de haber conseguido una ampliación a US$ 6.500 millones del swap de monedas con China, el Ministerio de Economía planea pagar los vencimientos de octubre con el FMI.

Para hacer el pago de US$ 2.600 millones, Economía cuenta con el último desembolso de Derechos Especiales de Giro (DEG) que le había hecho la institución a Buenos Aires luego de aprobar la última revisión del programa vigente.

El 9 de octubre vencieron en total US$ 1.297 millones y el 16 de este mes otros US$ 648 millones, y quedaban, para el 30 de octubre, otros US$ 682 millones.

Por el último desembolso de DEGs Economía recibió US$ 7.316 millones, de los que ya abonó US$ 914 millones al FMI, devolvió US$ 1.774 millones al fondo de Qatar y a la CAF y pagó US$ 1.700 millones en yuanes puente.

De ese modo, hasta el mes pasado, le quedaban DEGs por US$ 2.928 millones, y pagos en total (sumados octubre y noviembre) por US$ 3.339 millones.

En noviembre, según datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso, los compromisos ascienden a US$ 1.150 millones, de los cuales US$ 797 millones son intereses con el Fondo, US$ 326 millones con otros multilaterales y el resto con bilaterales y otros créditos menores.