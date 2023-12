Primera ruptura libertaria: se partió en dos el bloque de la Legislatura bonaerense

El bloque de 13 diputados para la Legislatura de la provincia de Buenos Aires con el que esperaba contar Javier Milei se partió antes de asumir. A partir de una interna feroz, PERFIL pudo confirmar que habrá dos bloques por separado de La Libertad Avanza, lo que representará un problema para los libertarios. Y es una gran noticia para Axel Kicillof a la hora de conseguir el quórum necesario sin tener que depender de las internas que también tiene Juntos por el Cambio.

La ruptura llega antes de lo previsto. Este medio confirmó que el bloque mayoritario de 9 legisladores será comandado por Constanza Moragues Santos, oriunda de Lomas de Zamora. En tanto que el bloque más pequeño, de 4 legisladores quedó con Nahuel Sotelo (La Matanza) al frente.

Una ruptura anunciada

La relación entre los diputados provinciales era mala. La ruptura no sorprendió a los dirigentes consultados por PERFIL ya que todos coincidieron en que hay referentes de distintos espacios que confluyeron en las filas libertarias producto de la falta de espacios en otros bloques más tradicionales. Así, nadie esperaba contar con 13 diputados, una fuerza interesante para comenzar casi de 0 en un total de 92 escaños.

La ruptura le quitará poder de fuego al Presidente electo a la hora de negociar con Kicillof y, según reconocieron desde el entorno del gobernador, el quiebre les ofrece una oportunidad. Lo llamativo del caso es que nadie de la mesa chica de Milei llamó para ordenar la interna. Ante la falta de ordenamiento desde el centro del poder, los diputados tejieron sus propios vínculos.

Eso hizo que los dos espacios no llegaran a un buen puerto y ahora deberán jugar por separado. De esta manera, el bloque de Milei se rompió antes de asumir. Por otra parte, si bien aún no está confirmado, el Senado correría la misma suerte. Allí son 5 en total y no habría un solo bloque.

