Horacio Rovelli afirma que el gobierno actual subvencionó las importaciones. “Como no hubo dólares, quedaron deudas porque ciertas importaciones no se pudieron pagar”, aseguró el economista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Horacio Rovelli es economista, profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de Instituciones Monetarias e Integración financiera de la Facultad de Ciencias Económicas. Además, es miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción, y vocal de la revista Realidad Económica. Fue director nacional de programacin macroeconómica del ministerio de Economía y finanzas de la Nación.

A cinco días de asumir, Milei no completó su equipo económico

¿Cuál es el aporte que tiene su último artículo respecto al libre mercado?

En primer lugar, quiero decir que la microeconomía es un invento que hicieron los economistas marginalistas en 1870 y que tuvo sus defensores porque se escapaban de las teorías de valor/trabajo y no tenía que explicar el precio de un producto por su costo de producción, sino por la relación entre la demanda y la oferta. Acá hay una clave que se sufre en la Argentina y es que la demanda se convalida si uno tiene ingresos para comprar el producto, el hambre sin plata no existe. La relación lineal que hace la microeconomía es: "se produce algo que se vende, si no lo puedo vender en el mercado interno, lo tengo que vender en el mercado externo. Y si no lo puedo vender en ninguno de los dos mercados, no se produce más".

Por supuesto que el mercado interno tiene que lograr la misma tasa de ganancia que tiene el producto si se vende afuera. Si no se vende ni afuera, ni adentro, se deja de producir. No le interesa si hay gente desocupada. La botella de litro de aceite de girasol hoy sale $1700 porque en Ámsterdam sale 2,42 euros, porque se toma el tipo de cambio que incluye el 50% por dólar oficial y 50% por contado con liquidación. A medida que vos devalúes, aumentaría el precio, y los salarios, las jubilaciones y las pensiones no van a aumentar en la misma proporción en la que aumentan estos precios. Hay una transferencia de los que vivimos en el mercado interno: en mi caso soy docente, cobro en pesos y no tengo paritarias, y esto hace que yo pierda capacidad adquisitiva permanentemente.

Aseguran que “no va a haber recortes en temas sensibles para la economía”

Hay productos que voy a tener que dejar de consumir por el aumento de precios. Lo que me pasa a mí, le pasa a más del 70% de la población que está directamente relacionada al mercado interno. El ajuste implica reducir el mercado interno para vender hacia afuera y lo que no se vende afuera deja de producir. Por eso, cada vez que se implementan estas políticas de shock y de ajuste brutal por devaluación del tipo de cambio, teniendo en cuenta que el dólar pasaría de $380 a $650, implicaría una caída en el nivel de actividad interna porque hay muchísimos productos que no se van a exportar. Esto beneficiaría a quienes viven del sector externo y perjudicaría a los que vivimos de nuestro trabajo.

¿Reconocés que, así como en un planteo extremo de libre regulación de mercado, los excesos en sentido contrario también son causa de la situación que tenemos hoy?

Es cierto que hubo una política de atrasar el tipo de cambio oficial que Sergio Massa compensó dando un precio mayor para liquidar la soja y lo mismo sucedió con la brecha entre el contado con liqui y el dólar oficial. En cuanto a las importaciones, el dólar quedó atrasado, Estuvo subvencionando las importaciones y, como no hubo dólares, quedaron deudas porque ciertas importaciones no se pudieron pagar. Acá viene la otra pregunta: ¿Cómo puede ser que, habiendo tenido un brutal superávit comercial como no tuvimos en toda nuestra historia, las reservas reales sean negativas? La prueba está en que, para pagarle al Fondo Monetario Internacional hubo que pedirle a Qatar y a China. La respuesta es que el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner no tenía la plata para pagar la deuda privada, sólo podía pagar la deuda pública. En un discurso, Cristina explicó la necesidad de hacer dos mercados cambiarios, pero Sergio Massa se negó argumentando que esas experiencias siempre salieron mal. En este caso, terminó peor.

Los principales referentes del Frente de Todos

Existe un solo mercado y tenemos que venderle dólares oficiales a las empresas que tienen deuda para que puedan pagarla. Hasta junio de este año, se le vendieron u$d 28.430 millones. Es decir, de los 34 mil millones que tuvimos de superávit comercial, 28.430 se les pagó a las empresas para que pudieran pagar sus deudas.

La propia Cristina Fernández de Kirchner dijo: "¿Alguien cree realmente que dieron esa millonada de dólares a empresas argentinas". En algunos casos, son filiales, como Shell, o son autopréstamos. Tienen depósitos en esos bancos y se hacen prestar como garantía los depósitos que tienen porque saben que después les van a sacar reservas al tipo de cambio oficial al Banco Central. Por eso llegamos a esta situación absurda en la que uno tiene un tipo de cambio que rige para las importaciones y, para que ellos puedan comprar dólares y para pagar su deuda y, a su vez, tenés que darle a los exportadores algún tipo de aliciente.

Depreflación: el peor escenario económico que podría enfrentar Javier Milei

También es cierto que hay mucha deuda que es verdadera. En el caso de Perfil, hay deuda, no es autopréstamo, ni ninguna actividad ilegítima como la que planteás.

Eso también es cierto. Nosotros tuvimos un gran presidente del Banco Central que fue Félix Elizalde. Cuando asumió sus funciones junto al gran presidente Arturo Illia, fueron a ver a Crisólogo Larralde, la Aduana estaba abarrotada de productos importados durante la época de Frondizi porque no tenía dólares. Él dijo que los dólares que había eran para la obra pública: "ustedes se van a tener que arreglar con sus propios proveedores". No cualquiera puede tomar deuda, yo como docente ni siquiera consigo deuda en pesos. La tarjeta de crédito me financia hasta cierto límite.

Se trata de deudas por importaciones. Todas las importaciones de los últimos meses no se pudieron pagar. No se trata de autopréstamos, son productos que entraron a Argentina y que se consumieron en la Argentina.

A esos mismos productos se refería Pedro Elizalde.

Quién es Luis Caputo, el elegido por Javier Milei para el Ministerio de Economía

Habría que distinguir entre deuda financiera y deuda verdadera de productos comprados. Tal como vos decís, si las exportaciones se pagan a un dólar de 600 y las importaciones a un dólar de 380, evidentemente en algún momento vas a tener problemas. Muchas veces terminan pagando justos por pecadores. En cualquier caso, estamos en una situación de insustentabilidad y, si hubiera ganado Massa, también habríamos tenido una devaluación.

Seguramente, una cosa es regular el mercado y otra cosa es esta forma disparatada, incoherente e insustentable, como hizo el gobierno. Ni la dictadura tuvo tan mal gobierno como el de Alberto Fernández. No se investigó la deuda que había dejado Macri y le pagó a las empresas su deuda sin investigar mientras hacía de cuenta que administraba el país. Estos son los resultados, que haya ganado Milei es el resultado de los gobiernos de Macri y de Alberto Fernández. Vamos a ver a Javier Milei en la ejecución de su gobierno y con sus ideas microeconómicas en las que no existe Keynes, la crisis y el hambre sin dinero.A lo que se refirió Félix Elizalde era a los productos importados. En ese momento, las empresas no podían tomar deuda en el exterior sin autorización del Banco Central, algo que cambió tras la reforma financiera de 1977.

Reforma laboral: "Desde el entorno de Javier Milei se habla de reformas bien estructurales"

Si pongo como ejemplo nuestra empresa, en el país no se fabrica papel brillante finito, el que usan las rotativas. Los diarios tienen papel argentino, pero no las revistas. Cuando comprás papel, se genera una deuda si es que no te lo dejaron pagar. Y esa deuda es genuina. Creo que no hay que caer en simplificaciones extremas en ningún sentido.

Luis Caputo será el ministro de Economía de Javier Milei

Tal como vos mencionás, se estuvieron subsidiando las importaciones. Yo no dudo que sean importantes, pero no puede ser que la Cámara Argentina Norteamericana dice que las importaciones no pagas suman 56.000 millones de dólares, y no se puede decir que toda esa deuda es genuina. Importaron porque estaban subsidiados por el tipo de cambio oficial.

Puede ser, pero también está lleno de gente que importó menos de lo que importaba antes, e igualmente no pudo pagar. Hay de una cosa y de la otra. Coincido con vos en que un país debería poder pagar sus importaciones y encontrar un sistema cambiario que permita un flujo racional entre importaciones y exportaciones.

Ese es el problema. Ahora tenés a Diana Mondino, canciller del futuro gobierno, diciendo que los dólares pertenecen a los exportadores y que quienes quieran traerlo lo pueden hacer y si no quieren, no.

Exclusivo: los hombres clave del ministro de Economía Luis Caputo en el Gobierno de Javier Milei

El gobierno de Milei está tratando de raspar la olla, pidiendo dólares prestados y aumentando la deuda externa. Tenemos una deuda externa monstruosa, y una deuda por importaciones. Lo único que tiene armado este gobierno es lo que armó el capital financiero, que son los hombres que van a dirigir la caja, es decir, Luis Caputo como ministro de Economía, Santiago Bausili, como presidente del Banco Central y Joaquín Cottani, que fue el secretario de Finanzas de Cavallo.

Los tres viven en Nueva York y vienen a desembarcar para ordenar las cuentas en favor de ellos y asegurarse un mayor endeudamiento para pagarse las Leliqs. De los seis primeros bancos por volúmen de depósito privado, cinco tienen participación BlackRock. Cuando uno ve esta situación, se da cuenta que esto toma un color castaño oscuro y hay que ver hasta cuándo va a resistir el pueblo argentino a esta transferencia de ingresos a favor de estos sectores.

ADP JL