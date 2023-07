Las escenas de ambientalistas que tiran pintura a cuadros clásicos en pintorescos museos o tiñen las vidrieras de tiendas de ropa de lujo se convertieron en una forma de protesta por la que algún país de Europa es noticia con cierta frecuencia. Ahora, un avión privado que permanecía estacionado en el aeródromo de Ibiza fue rociado con pintura negra y amarilla por tres militantes de una organización que busca exponer la crisis climática y las "emisiones de lujo".

"Vuestro lujo = nuestra crisis climática". Con esa consigna, tres jóvenes lograron pegarse a un avión al que utilizaron como lienzo. Los autores de la intervención de protesta forman parte de Futuro Vegetal, una organización que lleva adelante protestas pacíficas contra la "inacción de las instituciones ante el problema climático" y reclamos por cambios en el sistema agroalimentario.

"Actuamos. Bloqueamos el aeropuerto de Ibiza. Esta madrugada, tres compañeras han entrado a la pista del aeropuerto ibicenco, han lanzado pintura utilizando #extintores sobre un jet privado y se han pegado al mismo, obligando a clausurar la pista durante varias horas", explicó la organización en un hilo de Twitter.

Ahí mismo los activistas advirtieron que "las instituciones tendrían que estar actuando como si el límite de aumento de temperatura marcado por el acuerdo de París ya se hubiese sobrepasado, pues todo apunta a que se superará esta década y no dejamos de batir récords de aumento de temperaturas".

También señalaron que ningún partido político tiene un paquete de medidas "contundentes" para mitigar la crisis climática "ni parece capaz de implementar los cambios que necesitamos".

"Necesitamos un cambio de modelo productivo y no podemos esperar a que las instituciones actúen. Llevamos más de 30 años avisando de que nos dirigimos a los peores escenarios y los estamos comenzando a padecer. La crisis climática implica desplazamientos forzosos, hambrunas y sufrimiento para todos los habitantes de nuestro planeta", completaron.

La protesta en el aeropuerto de Ibiza.

El grupo de militantes contra el cambio climático sostiene en todas sus intervenciones que se debe actuar "como si estuviésemos en una emergencia". Y no pierde oportunidad de advertir que el planeta Tierra se enfrente a pérdidas masivas de cultivos y hambrunas. Además, otro de los señalamientos tiene que ver con una cuestión de clase: sostienen que "el 1% más rico contamina lo mismo que el 53% más pobre".

Quienes son los militantes "antilujo"

La organización se caracteriza por mostrar el impacto negativo que tiene en el ambiente la circulación de vehículos de lujo como autos, embarcaciones y, en el último caso, los aviones privados. La consigna de la campaña es "Jets and yachts, the party's over" (Aviones y barcos, la fiesta terminó).

Lo que buscan es, además de visibilizar el impacto ambiental, es exigir la prohibición de los jets privados y la eliminación de las emisiones de lujo que causan esos medios.

Lucha de calles y de clases

Las acciones de visibilización y protesta han tenido sus consecuencias. La respuesta de la Guardia Civil se hizo efectiva días atrás a partir de un pedido de una brigada de información para que se detenga a tres integrantes de Futuro Vegetal.

La protesta en una emblemática discoteca de Ibiza.

La primera de las protestas de la semana que termina fue en un mítico lugar de la isla. Fue en el frente de la discoteca Pachá, cuando dos miembros de Futuro Vegetal rociaron las cerezas del logo del local bailable, símbolo de Ibiza. Los activistas climáticos dicen que este tipo de acciones en locales característicos tienen más impacto que si van a protestar al frente de una sede gubernamental.

También hubo una protesta en frente del local de comidas rápidas KFC, al que acusaban de tener "sangre en sus manos". La idea fue denunciar a la industria de la carne, siempre mediante métodos de protesta, sostienen, no violentos. No buscan interpelar a ninguna persona en particular, sino generar conciencia colectiva.

LT