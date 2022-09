"No soy ninguna operadora de la oposición": la respuesta de Brenda Salva tras ser echada

La abogada y periodista Brenda Salva estuvo en el ojo de la tormenta tras ser excluida del equipo de la legisladora del PRO Gabriela Bachey. por defender al imputado Nicolás Carrizo en la causa que investiga el intento de asesinato a Cristina Kirchner. La letrada presentó su descargo en Instagram y le pidió a los periodistas, a quienes llamó “excolegas” que “no inventen estupideces” ya que “son responsables de formar la opinión pública".

El Frente de Todos había exigido a la oposición este miércoles que despida a la abogada del líder de "Los Copitos" y la diputada por San Luis finalmente la echó pese a que en un primer momento se había negado.

Brenda Salva - Instagram brendasalva84

Brenda Salva - Instagram brendasalva84

Brenda Salva, la abogada del jefe de Los Copitos

En su más reciente publicación en Instagram, la abogada que defiende a Carrizo aprovechó para "responder algunas cuestiones" que consideró relevantes con respecto a su desvinculación reciente de la Cámara de Diputados.

"La causa es pro-bono. No cobramos", advirtió. "Ni Karina Bachey ni quien les habla tiene relación con la causa en términos políticos", agregó Brenda Salva en el posteo.

"Sí. Trabajé en el Congreso con varios diputados y todos de distintos espacios. Si mi Diputada en cuestión hubiese pertenecido al oficialismo, ¿Correría la misma suerte?", interrogó a sus seguidores.

Nuevos chats comprometen a Uliarte y Carrizo: "Hace falta alguien que le pegue un corchazo a Cristina"

"No. A mí el PRO no me paga ni un centavo por esta defensa. Pertenezco a un Estudio Jurídico. No me paga ni me pagó ni me pagará. Es fácil comprobarlo. Muy", enfatizó y agregó:

"Y reitero: no defendemos personas, defendemos derechos. No soy ninguna operadora de la oposición, no trabajo para ningún medio. Lo hice: y desde los dos espacios, tanto en Crónica como LN+. Verán que siempre desde el lado policial y judicial. Nunca análisis político".

"Ah: nunca trabajé para canal 26 y nunca trabajé para Bullrich ni para Ritondo. Sino, vayan a la fuente. Que prime la verdad y la justicia" concluyó el posteo.

La oposición denuncia al Gobierno por "atacar a la Justicia" para lograr la impunidad de Cristina Kirchner

La publicación anterior de la abogada defensora de Nicolás Carrizo: “No inventen estupideces"

“Durante 20 años de ejercicio periodístico, tanto en gráfica, radio y últimamente televisión, intenté (incluso estoy segura de que lo hice), comunicar con la verdad, dar hechos objetivos y concretos”, expresó Salva en su cuenta de Instagram el martes 20 de septiembre, cuando ya había quedado en el centro de la polémica pero la diputada del PRO aún se resistía a echarla.

A continuación, Brenda Salva pasó a enumerar los méritos de su trayectoria periodística y la posterior decisión formarse profesionalmente como abogada:

Brenda Salva - Instagram brendasalva84

Brenda Salva - Instagram brendasalva84

“Y aprendí a decir ‘no sé. No tengo ese dato. No me consta’. También aprendí a no usar la mentira y el engaño para engordar una noticia”, prosigue el descargo. “Como fui periodista y amante del derecho, decidí oficializar mi relación con este último. Y dejar atrás a los medios", dijo.

“Hoy, estoy orgullosa de esa decisión. Agradezco a quienes me pusieron palos en la rueda, quiénes me maltrataron e incluso humillaron. Porque hoy, con otra perspectiva, del otro lado del mostrador, la visión del concepto de verdad cambia notoriamente”, expuso en la publicación.

El mensaje de Salva a sus ex colegas: "Por favor: pavadas, no"

Tras recalcar que trabaja "orgullosamente y con mucha pasión" en su desarrollo profesional como abogada, le dedicó un mensaje a sus "queridos ex colegas", los periodistas, y enfatizó que "no inventen estupideces".

"Entonces: queridos y queridas ex colegas, investiguen donde tienen que investigar, no pierdan su valioso tiempo en buscar nexos donde no los hay. No inventen estupideces, son responsables de formar la opinión pública. Y dicho sea de paso, todo lo que se pueda decir sobre la causa, estaré a disposición. Pero por favor: pavadas, no", advirtió el término del posteo.

CA/ED