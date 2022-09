El diputado Cristian Ritondo habló sobre la amenaza en la casa del juez Jorge Gorini y cargó las responsabilidades en el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. "Demuestra que pudieron llegar hasta la puerta de la casa", dijo sobre el hecho. También mencionó cuál será la postura de la oposición con el Presupuesto.

Este jueves por la mañana, Gorini detectó la presencia de un objeto cilíndrico embalado con cinta negra en las inmediaciones de su garage. Cuando dio aviso a las fuerzas de seguridad, se armó un cordón preventivo y convocaron al equipo antibombas. Finalmente, dilucidaron que se trataba de cuatro mandarinas envueltas. Gorini es uno de los magistrados de la causa Vialidad que culpa a Cristina Fernández de Kirchner de corrupción.

El jefe del bloque PRO se refirió al hecho y lo vinculó a la responsabilidad de Aníbal Fernández, cuestionado anteriormente por el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta. “Hay responsabilidad de las fuerzas federales y del ministro Aníbal Fernández”. También dijo que no plantea un diálogo con la oposición en el Congreso.

En diálogo con María Laura Santillán en “La mañana de CNN” por CNN Radio pidió "reformar urgente la seguridad" de los jueces y habló de la intencionalidad del hecho.

“Cuando Fernández dijo que Luciani no termine como Nisman, enseguida pedimos más seguridad”, dijo criticando al Presidente. "Realmente alentar que le pueda pasar lo que le pasó a Nisman...hasta acá, lo que le paso a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani", había dicho el Jefe de Estado el miércoles 24 de agosto. Por esa declaración, Juntos por el Cambio pidió su juicio político.

“El Presidente no hace mucho como gobierno o no cumple la función que tiene que cumplir”, agregó Ritondo.

Ritondo habló del Presupuesto

En medio de su lanzamiento como precandidato a gobernador bonaerense, Ritondo se refirió a la "Ley de leyes" que llegará al Congreso este jueves. “Esperemos tener un Presupuesto que tenga lógica”, manifestó.

El año pasado, la oposición rechazó el Presupuesto de Martín Guzmán. “La decisión es ver el Presupuesto, no podemos rechazarlo ni aprobarlo sin verlo”, avisó Ritondo. “Tenemos propuestas concretas en el Presupuesto”, cerró, dejando en claro que la negociación legislativa será áspera.

GI/fl