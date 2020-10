Senado: nuevo cruce entre Cristina Kirchner y Esteban Bullrich

Un nuevo cruce se produjo en la sesión mixta en el Senado entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich. En un momento de la sesión, el dirigente opositor, que estaba de forma presencial en el recinto, se retiró a su despacho porque, según dijo, fue a votar por el sistema. Sin embargo, la ex presidenta le dijo que no había ningún sistema y tenía que votar a viva voz.

Cuando la senadora María de los Ángeles Sacnun hablaba sobre la hidrovía Paraguay-Paraná terminó su exposición, Bullrich interrumpió para aclarar por qué se había ido a su despacho, por lo que había recibido críticas de varios senadores oficialistas.

"Estaba siguiendo la sesión en mi despacho al cual me fui porque el sistema de votación no me permitía votar desde acá, lo hice sin hacer ninguna araca, ningún planteo de ningún tipo, sino simplemente me levanté y me fui para poder votar de mi despacho", expresó.

En esa línea, siguió: "Escucho las chicanas de los senadores oficialistas y no tenían ningún sentido. Creo que tenemos que sesionar desde acá, también creo que los chicos tienen que volver a las escuelas". Cuando mencionó la vuelta a clases, Cristina Kirchner lo interrumpió y le pidió que no se salga del tema.

Y Bullrich continuó: "Fui a votar a mi despacho porque no andaba el sistema, lo hacemos sin hacer escándalo, buscan el escándalo lo tienen, no funcionaba el sistema y me tuve que ir a votar a mi despacho".

Luego, la vicepresidenta sentenció: "Para dejar constancia en la versión taquigráfica fue acordado que los senadores que están en el recinto se les pide a viva voz la emisión de su voto como sucedió en la votación anterior, respecto del señor senador que acaba de hacer uso de la palabra que votó a viva voz de su banca, no hay ningún sistema".

Los senadores oficialistas le recordaron a Bullrich cuando usó una foto suya para ausentarse de la sesión virtual y las imágenes se volvieron virales.

