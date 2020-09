Trotta vs. Acuña: "Las escuelas no son bares, hay que pensar en salud y no en marketing"

Funcionarios de los ministerios de Salud y Educación de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires se reúnen este lunes 21 de septiembre para discutir la propuesta del Gobierno porteño de retornar a clases presenciales con un sector del alumnado en espacios abiertos, como calles y plazas.

El encuentro, prevista para las 13 en el Ministerio de Salud de la Nación, contará con la presencia del ministro de Salud nacional, Ginés González García; de su par de la Ciudad, Fernán Quirós; y de los titulares de Educación nacional, Nicolás Trotta, y de la Ciudad, Soledad Acuña.

El Gobierno porteño propuso dar clases de manera presencial en espacios abiertos como plazas o calles a aquellos alumnos y alumnas que por algún motivo hayan quedado fuera del circuito educativo durante la pandemia. "Seguramente vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo y trabajar con las familias y chicos que perdieron vínculo escolar, para evitar más daños, ya que cada día que pasa estos daños son mayores", dijo Quirós esta mañana, en conferencia de prensa.

"La estrategia de búsqueda de actividades en el espacio público con controles y protocolos busca disminuir la curva de contagios", agregó el funcionario, quien consideró que "hay familias que hacen estas actividades en lugares cerrados y ese es el peor de los riesgos".

Sin embargo, el ministro de Educación Nicolás Trotta parte desde otra perspectiva. El funcionario nacional se refirió en estos términos a la polémica: "Somos promotores del regreso a clases pero priorizando el cuidado de la salud", dijo, al tiempo que expresó: "Para que vuelvan las clases tiene que haber muy bajo o nulo nivel de contagio".

Nicolás Trotta: "Solo con la Ciudad diferimos en cómo volver a clases"

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, emitido por FM Futurock, Trotta afirmó: "Las condiciones de regreso a las clases se tienen que consensuar con los gremios docentes". Respecto al sistema educativo en la pandemia, remarcó: "Las escuelas no son bares", y subrayó: "Tenemos que pensar en la salud y no tanto en el marketing".

A su vez, el titular de la cartera educativa nacional dio su opinión sobre el regreso a clases en el interior del país: "Con todas las provincias tenemos el mismo criterio y estamos de acuerdo", y sentenció: "La única con la que hay diferencias es la Ciudad".

Por último, el ministro de educación volvió a señalar: "No hay margen para la equivocación. El regreso a clases en la Ciudad no es una cuestión de voluntad sino de responsabilidad. Hay diferencias en el campo epidemiológico con la Ciudad. Tenemos una mirada distinta solo con la Ciudad, no con las 23 provincias".

"Soy un promotor del regreso a las clases presenciales; en San Juan, Catamarca y Santiago del Estero, donde tuvimos que retroceder, no lo analizamos como una derrota sino como una confirmación de nuestro compromiso con el cuidado de la salud", concluyó Trotta.

Por su parte, Fernán Quirós, ministro de Salud porteño anticipó: "Vamos a ir con la ministra Soledad Acuña a una reunión de trabajo y vamos a intentar construir un camino para la Ciudad de Bs. As.". "No considero que haya aspectos políticos, la situación es bastante dolorosa", opinó.

Gremios docentes rechazan dar clases en plazas y calles porteñas

El marco sindical

La Multisectorial de gremios de la escuela pública anunció que se manifestará frente al Ministerio de Salud, donde se hará la reunión, para expresar su rechazo a la vuelta a clases de manera presencial en el distrito.

Desde la Unión de Trabajadores de la Educación explicaron a través de un comunicado que entregarán una carta "exigiendo conectividad y computadoras para que los/as chicos/as puedan estudiar en sus casas sin poner en riesgo su salud". "Reclamamos que de forma urgente las autoridades locales acepten el ofrecimiento de computadoras del Ministerio de Educación Nacional y entreguen los listados de las y los estudiantes que serán beneficiados y beneficiadas", expresaron desde el sindicato docente.

