La UCR calificó de "antidemocráticas" las elecciones en Venezuela

La Unión Cívica Radical sostuvo mediante un comunicado que la convocatoria a elecciones parlamentarias en Venezuela de este domingo 6 de diciembre son de carácter “no democrático” y habló de “hostigamiento y persecución” a los partidos opositores en ese país.

“El régimen ha resuelto terminar con la última representación popular y legítima que quedaba en el sistema político de ese país”, sostiene el escrito, y señala que este domingo se produce “una nueva violación de los derechos electorales de los venezolanos”.

“No solo se ha continuado con las proscripciones de posibles candidatos de la oposición sino también se ha continuado con el hostigamiento y la persecución a los miembros de la Asamblea Nacional y de los partidos políticos opositores”, enuncia la UCR en el comunicado, que lleva la firma del Presidente Comité Nacional Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, y de su Vicepresidenta, Alejandra Lordén.

Venezuela: pese a las presiones chavistas, los centros de votación lucían semivacíos

En esa línea, sostiene que “al no reconocimiento del presidente Guaidó y de la Asamblea Nacional, al copamiento del Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Electoral se ha sumado el ataque a los partidos políticos quitándoles su reconocimiento jurídico, vaciándolos y ocupando sus conducciones con personeros del gobierno autocrático”.

En el último párrafo, la Unión Cívica Radical se refiere además al gobierno venezolano como una “dictadura”. “Compartimos las luchas contra la dictadura que llevan adelante los demócratas venezolanos por la vuelta a la constitución. Nos solidarizamos con los perseguidos y los encarcelados y nos ponemos a disposición para intervenir dónde sea necesario para que los venezolanos recuperen su libertad y sus instituciones democráticas". Y concluye: “Saludamos con admiración a la valentía de ese pueblo dolido y perseguido”.

Fiel a su postura desde hace tiempo, Estados Unidos reafirmó su rechazo a Nicolás Maduro como jefe de Estado de Venezuela y se refirieron a las elecciones como un “fraude y una farsa”. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, calificó el domingo de "farsa" y "fraude" las elecciones parlamentarias en las que la mayoría de la oposición se abstuvo de participar.

Las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, que incluyen un embargo petrolero en vigor desde abril de 2019, han sido uno de los principales temas del discurso de campaña de Maduro.

"El fraude electoral de Venezuela ya se ha cometido", publicó Pompeo en Twitter. "Los resultados anunciados por el régimen ilegítimo de (Nicolás) Maduro no reflejarán la voluntad del pueblo venezolano. Lo que está sucediendo hoy es un fraude y una farsa, no una elección", adelantó.

Venezuela's electoral fraud has already been committed. The results announced by the illegitimate Maduro regime will not reflect the will of the Venezuelan people. What's happening today is a fraud and a sham, not an election.