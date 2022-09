Victoria Donda denunció "amenazas de muerte" del líder de Revolución Federal

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, denunció este domingo 18 de septiembre "amenazas de muerte" y "mensajes de odio" por parte de Jonathan Morel, líder de Revolución Federal.

"Jonathan Morel dice que no es violento pero me amenazó de muerte el 25/08, días antes del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner", señaló Donda en su cuenta de Twitter, donde también compartió un video que pregunta "¿Conocen a Jonathan Morel?", y recopila declaraciones del líder de Revolución Federal.

"Donda, vas a tener el mismo destino que tus viejos, hija de puta. Le vas a ir a tocar timbre a San Pedro, Donda, la concha tuya", dice Morel en un video grabado durante una manifestación el 25 de agosto en la puerta de la residencia presidencial de Olivos.

Líder de Revolución Federal: "No gastaría ni dos pesos en Alberto Fernández y una bazuca me sale plata"

El archivo audiovisual también recopila notas periodísticas donde Morel asegura: "Yo no me arrepiento ni de lo que dije ni de lo que hago", y otra donde asegura haber recibido 1.760.000 de pesos del Grupo Caputo, cercano al expresidente Mauricio Macri, consignó la agencia Télam.

"¿Lo conocen? Es uno de los fundadores de Revolución Federal, el grupo que organiza manifestaciones con guillotinas y mensajes de odio hacia buena parte de la dirigencia política", subrayó Donda en su hilo de Twitter.

Victoria Donda.

Donda denunció a Jonathan Morel

En ese sentido, la titular del Inadi indicó que "los actos de extremada violencia siempre están precedidos de discursos de odio. No podemos permitir que avancen y se lleven puesta nuestra democracia, nuestra paz y nuestra libertad. En este caso, tomaré acciones legales para que la Justicia determine el camino a seguir", anunció.

Además, la exdiputada nacional apuntó contra el canal televisivo TN por convocar a Morel para una entrevista este domingo, junto al periodista Diego Sehinkman.

"¿La producción de Todo Noticias le va a preguntar a Morel qué quiso decir cuando aseguró que voy a tener el mismo destino que mis papás? De nuevo: los actos de violencia siempre están precedidos de discursos de odio. Llamo a la responsabilidad de los medios de comunicación", señaló.

"Al kirchnerismo cárcel o bala": las consignas violentas de Revolución Federal, el grupo ligado a Brenda Uliarte

La respuesta de Morel a Donda

Entrevistado por TN, a Jonathan Morel le consultaron sobre la denuncia de la titular del INADI: "No gastaría ni dos mangos en ningún político y matar a alguien sale plata. No creo que Donda tenga que estar muerta".

"Donda es amoral, sínica, siniestra. Tendría que estar viendo la causa con su empleada doméstica. Dije algo sobre sus padres, no recuerdo bien. Sé que los padres de Donda eran Montoneros. Fueron terroristas que mataron a personas inocentes con bombas. No hay que santificarlos, a pesar de que la dictadura y los militares hicieron desastre. Yo sé poco y nada, es la conclusión que saco del relato que se viene trayendo de años", expresó el líder de Revolución Federal.

Guillotinas y antorchas, las protestas de Revolución Federal.

Qué dijo Morel de la supuesta relación con Caputo

El líder de la organización de ultraderecha señaló: "Tengo una carpintería que abrí hace un año y medio, nos costó muchísimo. La abrimos de lunes a lunes.

Estuvimos al borde de quebrar. A través de una decoradora, me dijo que podíamos hacer unas mesitas de luz. Se dio el trabajo. Desconozco si ella conoce a Caputo. No tienen ninguna relación con Nicolás Caputo".

"Me despiertan a las 8 de la mañana que estaba saliendo en C5N. Trabajé para un fideicomiso, el último trabajo que agarré, gracias a eso no fundí, agradezco que hayan confiado y perdón a mis clientes por meterlos en semejante quilombo. Esto en lo laboral me perjudica, me beneficia por el lado en que puedo expresarme. Son expertos en imponer relatos. No van a poder imponer que lo financió Caputo ni lo hizo Jonathan Morel", manifestó.

La organización ligada a Brenda Uliarte dijo que recibió dinero de un grupo empresario

Quién es Jonathan Morel, líder de Revolución Federal

Jonathan Morel participó recientemente de un foro virtual llamado "¿Hay que pudrirla?", junto a Franco Ezequiel Castelli, un soldado detenido y expulsado de las filas del Ejército la semana pasada por cometer "falta gravísima", luego de que se conocieran las grabaciones.

Jonathan Morel.

En este foro, que se transmitió en vivo a través de Twitter, se profirieron amenazas de muerte e incitaciones a cometer delitos contra funcionarios, y ambos hablaron de mezclarse durante siete días consecutivos entre los simpatizantes de Cristina Fernández de Kirchner para, en el momento adecuado, "hacerla pasar a la historia", en referencia a la intención de asesinarla.

Además, Revolución Federal, la organización que integran Morel y Castelli, llevó guillotinas y horcas a las protestas opositoras, amenazó a los ocupantes del Instituto Patria y organizó la Marcha de Antorchas frente a la Casa Rosada del 18 de agosto, cuando bajo la consigna "cárcel o bala" arrojaron teas encendidas por sobre las vallas de la sede gubernamental, consignó la agencia Télam.

ED