Susana Giménez, la gran figura de la televisión argentina, celebrará este 29 de enero su octogésimo cumpleaños con una gran fiesta en su residencia, La Mary, en Punta del Este. El evento contará con la presencia de familiares y numerosas personalidades de la farándula local e internacional, incluyendo a Cristian Castro, hijo de su amiga Verónica Castro, quien fue especialmente invitado para actuar en la celebración.

Susana Giménez ingresa a una nueva década y deja “las tablas”

La velada también destacará con la participación musical de Palito Ortega, acompañado por su esposa Evangelina Salazar, mientras que el hermano de la diva, Patricio Giménez, podría brindar su talento artístico en el evento.

Además, entre los confirmados se encuentra el reconocido actor Ricardo Darín, junto a su esposa Florencia Bas, y otros artistas que no quisieron perderse la oportunidad de sumarse a la festividad.

"Mi invitación de cumpleaños dice “Ni yo me lo creo”. Y es la verdad: me siento de 40. Tengo la misma energía, gracias a Dios, que siempre he tenido. Ochenta es una cifra que me asusta, porque jamás pensás cuando sos joven, que vas a llegar a una edad así. Como que le pasa a otros. Pero todo llega, ¿no? Y como me decían las Legrand: “si no cumplís es porque estás muerto, así que es mejor cumplir”, dijo la diva en una entrevista para El Pais de Uruguay.

Por otro lado, se extendieron invitaciones a Mirtha Legrand y sus familiares, como Marcela Tinayre, Juana Viale y Nacho Viale. Sin embargo, algunos de ellos no confirmaron su participación debido a compromisos previos, como la gala benéfica que realizará la conductora esa misma noche.

Las figuras internacionales que recibieron invitaciones incluyen a José Luis "El Puma" Rodríguez, Ricardo Montaner y Sebastián Yatra. Ante la expectativa del evento, se reforzó la seguridad en la extensa propiedad de 17 hectáreas de la diva.

La revelación de Susana Giménez que encendió las redes sociales

Otros invitados notables a la fiesta son Gustavo Yankelevich, productor de "Piel de Judas", Teté Coustarot, amiga cercana de Susana, y Darío Turovelzky, responsable de programación de Telefe. Algunos aún no han confirmado su asistencia, entre ellos Marley, Pampita y Valeria Mazza.

Susana Giménez concluyó su participación en "Piel de Judas" el 27 de enero en Enjoy Punta del Este y anunció recientemente su intención de regresar a Argentina durante el invierno para retomar su programa televisivo. Mirtha Legrand, aunque no pudo asistir, le envió un afectuoso saludo por su cumpleaños, recordando una curiosidad sobre el número 80 según los franceses.

"Todos los años me iba para mi cumpleaños, por lo general a Nueva York y así veía todas las obras de teatro. Estaba lejos y era como no cumplirlos. Ahora voy a hacer una fiesta no muy grande con mis allegados. Al principio pensaba ir a Buenos Aires y alquilar un lugar enorme, un palacete, pensé en el Sans Souci, pero después dije: “esa es una movida que me va a dejar de cama, no puedo”. Así que lo hago acá con menos invitados, pero con la gente que ha estado cerca de mí toda la vida", sostuvo en dicha entrevista para el país vecino.

Cómo es la Mary, la mansión de Punta del Este de Susana Giménez

"La Mary", la residencia donde Susana celebrará su cumpleaños, toma inspiración de la icónica película que protagonizó junto a Carlos Monzón en 1974, marcando el comienzo de su relación.

La mansión de Susana Situada en las afueras de Punta del Este, este lugar evolucionado con el tiempo convirtiéndose en el refugio favorito de Susana, como ella misma compartió en diversas ocasiones.

El vecindario se caracteriza por su serenidad, con calles de tierra donde el único sonido frecuente, además de algún que otro vehículo, es el de los pájaros y la brisa entre los árboles. La residencia de la presentadora se encuentra bastante apartada, rodeada por una exuberante vegetación, aunque desde su entrada se vislumbran algunas mansiones que se asoman en dirección a la playa.

Evaluada en aproximadamente 15 millones de dólares, la propiedad abarca ocho hectáreas de terreno, y la mansión ocupa alrededor de 1500 metros cuadrados.

La casa principal cuenta con diversas habitaciones, una amplia cocina y uno de los espacios favoritos de Susana es el salón principal. Decorado en tonos rojos y destacando con un impresionante cuadro de Frida Kahlo sobre la chimenea, la diva suele pasar largos momentos allí conversando con sus invitados o simplemente leyendo un libro en compañía de sus perros. La suite de Susana se ubica en el segundo piso, donde la diva disfruta de sus estampados de leopardo y sus sábanas blancas. La habitación tiene acceso directo al balcón terraza con una vista impresionante. Desde allí, Susana puede contemplar la amplia piscina.

A través de la puerta trasera de la mansión, se accede a la galería externa, equipada con mesas para el té, sillones e incluso hamacas paraguayas, decorada con esmero con flores y otros detalles. Más adelante, se llega a la piscina de 120 metros cuadrados, con escalinatas a un lado. Rodeada por un suelo antideslizante que siempre dispone de tumbonas blancas para relajarse y tomar el sol con sus invitados, es otro de los lugares predilectos de Susana.

La propiedad también cuenta con dos pequeñas construcciones: un vestuario para hombres y otro para mujeres, con duchas y todas las comodidades para disfrutar de la piscina en verano. A pocos metros, se encuentra el quincho, de estilo más rústico, construido con piedras, lámparas de campo y mobiliario diseñado especialmente para Susana. Incluye una parrilla y una destacada colección de vinos.

Además, la propiedad cuenta con un lago artificial, ideal para dar un paseo con los visitantes y sus perros, que disfrutan del agua y juegan entre las plantas acuáticas que le dan un toque natural al entorno. La novedad de esta área es que Susana posee un criadero de peces koi, patos y gansos. Sin duda, un espacio de ensueño para Susana Giménez y perfecto para celebrar sus 80 años.

JCCL