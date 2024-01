Susana Giménez ingresa a una nueva década y deja “las tablas”

Este es un enero inusual para Susana Giménez, y en toda su vida no hay duda de que ha tenido otros similares. Pero ninguno de esos se equipara con el presente por las emociones y sensaciones que en este se conjugan. Por un lado, ayer por la noche, en la sala del Enjoy Punta del Este cayó el telón de la última función de Piel de Judas, la obra de teatro que marcó su regreso a las tablas en noviembre de 2017, y también define el adiós de Susana Giménez de los escenarios. Una despedida de la actividad teatral –en su rol de actriz, quizá siga como productora– que ella eligió se diera en Uruguay y no en espacio alguno de la cartelera porteña donde tantos éxitos registra en todos los estilos que transitó. Esto es desde su debut con Las mariposas son libres, pasando por la revista, alguna comedia producida por Guillermo Bredeston, hasta su doble consagración como protagonista y productora de comedias musicales, como La mujer del año y demás. Ayer a la noche, a la sala llena se le sumaron en las primeras filas varios amigos que quisieron participar del adiós de Susana de los escenarios. Esas imágenes inician las primeras páginas de este enero 2024 tan particular.

Del dicho al… Sobre este retiro del teatro, Gustavo Yankelevich habló cuando Piel de Judas se reestrenó en diciembre último en Punta del Este. “Lo que me tomó por sorpresa fue que me haya dicho que estaba para hacer el verano”, dijo a El País el productor de la obra y amigo personal de Susana. “Yo creí que ya ella no iba a volver a hacer teatro, porque hizo un éxito en el invierno, y le dije: ‘Ahora te falta hacer en el verano’; es otro público, vienen más turistas, y lo aceptó. Así que lo que me sorprendió fue que me dijera que sí, no que se iba.

En principio ella me dijo: ‘No quiero decir que me despido’. Y le digo, Susana: ‘¿Vas a hacer otra obra?’ Y me contestó que no. Entonces le digo: ‘Digámoslo, que la gente sepa’”. En ese momento –hace un mes y días–, Yankelevich reconocía que él como productor no sentía la dimensión de lo que eso significaba para una figura como su amiga Susana. “Todavía no lo siento como una despedida, creo que eso pasará en la última función, y tampoco es que lo quiera sentir…¡La verdad que es fuerte que ella se despida!”. Y así fue: el 27 de enero, Susana concretó el adiós.

Privado. El otro hecho que hace de este mes uno diferente de otros es que mañana Susana Giménez será una “señora de las ocho décadas”. Sí, cumplirá 80 años. La conjunción de ambas situaciones, en un principio, dio idea a que habría una gran fiesta. Algo motivado por dos variables tan estivales: Punta del Este y una diva como Susana. Después de la divulgación de más rumores que certezas, la gran fiesta quedará para otro momento o para ninguno. En el escenario del Enjoy Punta del Este, flores, aplausos, afectos propios y ajenos sellaron esa despedida profesional. Esta noche, entre sesenta y sesenta y siete invitados acompañarán a Susana a su ingreso a una nueva década. Sí habrá una celebración, pero será a puertas cerradas, y en La Mary, su mansión de Rincón del Indio. La lista de invitados ya circuló sin las confirmaciones de la anfitriona o de su gente de confianza, pero los nombres que figuran son la infaltable Teté Coustarot, Marcela Tinayre y sus dos hijos mayores, la “gente de Telefé” como Darío Turovelsky, Guillermo Pendino, Federico Levrino y los hermanos Cella, Bernarda y Luis –aunque ambos ya están fuera del canal–, Gustavo Yankelevich y Rossella Della Giovampaola, Palito Ortega y Evangelina Salazar, Verónica Castro y su hijo Cristian Castro, el Puma Rodríguez, Ricardo Darín y Florencia Bas, integrantes de la familia Montaner, y se dijo que, al menos estaba invitado, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou.

Diva. La mirada con respecto a las edades de aquellos que son ídolos, por momentos, parece que requieren de una deconstrucción más concreta. Si Susana Giménez se inventó el apodo “Kika” ante la llegada de Lucía Celasco, su primera nieta, porque no quería que la llamen “abuela”, es casi lógico que el nuevo dígito moleste. Y en estas cuarenta y ocho horas, la cifra 80 estará asociada indefectiblemente a su nombre. Pero es tan solo un detalle que importa únicamente para trámites burocráticos. Sí habilita a un recorrido de la vida privada y profesional de una de las dos únicas personas del mundo del espectáculo argentino que merecen el rango de “diva”.