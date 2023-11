El rey de la noche de Miami organizó festejo para Messi y su equipo

Siempre hay un espacio libre en agenda para festejar. Y aunque en la de Lionel Messi los días libres son más que nada para la familia, era el único invitado que no podía faltar a la fiesta que organizó David Grutman para celebrar que el Inter Miami se consagró campeón de la League Cup 2023. Y no es cuestión de dejar pasar ese logro sobre todo porque es el primero que consigue el equipo de La Florida.

Sí, es cierto que esa final de la League Cup fue a fines de agosto pero la fiesta se postergó porque varios jugadores regresaron a ver a sus familiares fuera de Estados Unidos, otros se tomaron vacaciones y Messi tenía compromisos y, sobre todo, tenía que viajar a París para la recepción de su octavo balón de oro.

Más que restaurante. Ahora que todo el equipo del Inter Miami regresó a los entrenamientos, David Grutman los reunió en Casadonna, uno de los emprendimientos del “rey de la noche de Miami”. Este personaje es amigo de David Beckham y está presente en el sector vip en casi todos los partdios de Messi. Y no solo como espectador sino como cuasi anfitrión de famosos como Kim Kardashian, Serena Williams, Karlie Kloos, Anuel y Rau Alejandro, o de Bad Bunny, de quien es socio en el restaurante Gekkò, un espacio premium de cocina oriental. El portorriqueño no es el único artista que tiene de socio. El otro es Pharrell Willians, con quien tiene Swan y Somewhere Else (este último, un hotel en Bahamas). Los otros emprendimientos que engloba su firma Groot Hospitality son Papi Steak, Strawberry Moon, Key Club y Komodo. También LIV, una discoteca para cuya inauguración Grutman pensó una estrategia de marketing que fue exitosa: logró que se organizaran allí los desfiles de Victoria Secret.