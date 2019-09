Fernández Llorente ya reemplaza en C5N a Víctor Hugo

por Agustín Gallardo

“Las cosas terminaron normales; él después de todo es un caballero”, se lamenta a PERFIL un alto directivo de C5N, en referencia a la partida de Víctor Hugo Morales del canal. Después de varias semanas de negociaciones, Morales no pudo acordar un número que le conviniera y consideró que su ciclo en la emisora estaba cerrado.

Hasta la semana pasada, Morales estaba al frente del noticiero El diario, junto a Lucía Trujillo. Tras su ausencia en los últimos días tomó su lugar en el ciclo el periodista Antonio Fernández Llorente, quien se lamentó al aire por la ausencia de Víctor Hugo en el canal. Ante el panorama mencionado, por ahora Llorente quedará a cargo de ese espacio.

Esta semana Víctor Hugo se despidió de la señal luego de haber tenido, dicen, una dura discusión con Carlos Infante, responsable de contenidos del canal. “Las cosas están complicadas acá”, se sinceró la fuente. Uno de los motivos de la partida del periodista fue que se adhirió a un paro de los trabajadores por salarios atrasados, algo que no cayó para nada bien en las autoridades del canal.

El propio Víctor Hugo confirmó la historia en su programa de radio de AM 750. “Yo avisé que si había un paro, yo paraba. Ese día, una persona que dirige el canal y con quien tenía buena relación vino a reprocharme y yo reaccioné duramente; él también estuvo muy duro”, contó. “Lo que pasó es que nunca más me llamaron y el ninguneo sí que duele. Sentí que no me merecía que no me llamen. Les dije que me siento ninguneado pensando que me iban a llamar, pero no llamaron. Sin que me echen y sin que me haya ido, porque quería conversar y arreglarlo, estoy afuera”. Se habló mucho de la cifra que pedía Víctor Hugo, hasta que era en dólares, algo que fue desmentido por el periodista y la emisora.

¿Hay posibilidades de que vuelva? “Está cerrado el tema”, dicen desde C5N, desde donde van a empezar a trabajar en la convocatoria de una nueva figura recién el mes próximo. En las últimas horas se rumoreó sobre la llegada de Ernesto Tenembaum para un programa semanal. Sin embargo, esto fue desmentido por las autoridades.

Si bien los ánimos dentro del canal no son los mejores –se pagan sueldos y aguinaldos desdoblados–, se disfruta y celebra entre los empleados que la señal se imponga desde hace varios meses en el rating a TN, el canal de la competencia.

Víctor Hugo había vuelto a la pantalla de C5N en mayo de 2018 como columnista político y se convirtió nuevamente en una de las caras de los programas de la tarde. Pero la relación entre Morales y las autoridades del canal se fue poniendo ríspidas al mismo tiempo que las diferencias se fueron acumulando. Esta es la segunda oportunidad en la cual el periodista deja C5N teniendo en cuenta que en noviembre de 2017 dijo que lo habían despedido por su línea crítica con Macri. La salida fue ordenada en ese momento por los entonces nuevos dueños del holding, el fondo OP, que en marzo de 2018 terminaron dejando el negocio por insolventes.