Greta Thunberg movilizó a 156 ciudades por el medio ambiente

por Agustín Jamele

“No lo empezamos, pero estamos tratando de combatirlo”, dice el cartel de un adolescente australiano que se manifestó ayer pidiendo medidas contra el calentamiento global. A miles de kilómetros de él, un millón de adolescentes como él, en Nueva York lograron que se decretara feriado en las escuelas para manifestarse en las calles por el mismo tema. Mientras tanto, más de 300 mil jóvenes alemanes reclamaron acciones concretas para proteger el medio ambiente y escenas similares se vivieron en más de 150 países de todos los continentes.

Este fue solo uno de los más de cinco mil eventos que se realizarán la próxima semana en todo el mundo pero quizá sea el más importante porque fue impulsado por chicos que todavía no finalizaron el secundario. Bajo el lema “Viernes por el futuro” el objetivo es utilizar ese día de la semana para organizar actividades que presionen a los gobernantes de cada ciudad a poner el medio ambiente como prioridad política.

La impulsora original de esta idea es una joven sueca de 16 años llamada Greta Thunberg, que lideró las marchas. “La finalidad es crear un movimiento internacional para que la gente se una y presione a los poderosos”, explicó la adolescente que llegó a Estados Unidos hace algunas semanas para estar presente en la Cumbre contra el Cambio Climático que se realizará este lunes en Naciones Unidas, en Nueva York. Además aprovechó la oportunidad para hablar con los principales líderes del país y remarcarles sus ideas.

Una de sus apariciones más destacadas sucedió el jueves, cuando habló con senadores demócratas estadounidenses y los criticó por no hacer todo lo posible por el medio ambiente. “Sé que lo están intentando pero no lo suficiente. No vine acá a que me feliciten por lo que hago, sino buscando que ustedes hagan algo. Necesitan asumir su responsabilidad”, les dijo de forma amable pero directa. Sus palabras fueron bien recibidas por los congresistas y se comprometieron a aumentar sus esfuerzos. Más tarde tuvo una reunión con el ex presidente Barack Obama para hablar sobre la protección del medio ambiente. “Tu y yo somos un equipo”, le dijo el ex mandatario y quedaron en mantener el contacto. Durante los próximos días Greta continuará apareciendo en las distintas marchas y si bien a estas irán personas de todas las edades, la que se hizo ayer fue especial para ella porque logró la movilización de cientos de miles de estudiantes.

“Los primeros números dicen que hay más de tres millones de jóvenes en el mundo realizando manifestaciones. Y eso sin contar a Norteamérica y Sudamérica”, escribió Greta en sus redes sociales destacando lo importante que es para su lucha que sus pares la ayuden a difundir el mensaje. “Espero que sea un punto de inflexión para la sociedad, que muestre cuántas personas están involucradas”, finalizó Greta.

Ausente los viernes. La primera vez que Greta Thunberg no fue a la escuela para protestar frente al Parlamento sueco fue el 20 de agosto del año pasado. Faltaba menos de un mes para las elecciones generales y el país acababa de salir de una ola de calor e incendios forestales que nunca habían sucedido en la historia. Ella quería que los funcionarios presentaran proyectos para combatir la emisión de carbono y por eso se presentó todos los días en el lugar para exigirles que incluyan estos temas en sus discursos de campaña. Una vez finalizada la votación decidió volver a su colegio pero comenzó a faltar los viernes para ir al Parlamento para continuar manifestándose y así le dio vida al movimiento que hoy encabeza.

Lo que nunca imaginó fue que se multiplicaría tan rápido y en tantos países del mundo. Antes que terminara el año ya estaba dando charlas internacionales y miles de personas se sumaron a sus redes sociales para mostrarle su apoyo. En enero le dieron un espacio en el Foro Económico Mundial de Davos para que diera un discurso. En abril se encontró con el papa Francisco, quien la saludó y le agradeció por la lucha que estaba llevando a cabo. En mayo se reunió con el actor Arnold Schwarzenegger, que la ayudó a conseguir contactos para impulsar sus ideas.

A cada uno de estos lugares Greta fue acompañada por su madre y su padre. Además de por una cuestión de seguridad, la siguen en cada viaje porque a los doce años la niña fue diagnosticada con Asperger y necesita ayuda con algunos aspectos de su vida cotidiana. “Mi cerebro funciona un poco diferente, así que veo el mundo desde otra perspectiva”, explicó en una entrevista al medio AFP y aseguró que no sentía que ese síndrome le impidiera continuar con sus actividades.

Debido a los continuos viajes que hace desde hace un año Greta comenzó a tomar clases a distancia y sus padres también la ayudan con eso. Si bien han declarado que les da felicidad que su hija se haya convertido en el rostro de una lucha tan importante también señalaron que quieren que continúe con su desarrollo educativo como el resto de los adolescentes. Por ese motivo organizaron que varios maestros le den clases mientras ella está fuera del país y así no abandone sus estudios.

A Nueva York solo navegando

Agencias

La activista sueca arribó al puerto de Nueva York luego de quince días de navegación a través del océano Atlántico. Con esa travesía, Greta Thunberg quiso llamar la atención sobre la necesidad de conservar el medio ambiente y combatir el cambio climático.

El Malizia II, en el que también viajaron Svante, el padre de Thunberg; el camarógrafo Nathan Grossman; el dueño del Malizia II y capitán, Pierre Caseraghi –el hijo de Carolina de Mónaco–, y su amigo y marinero, Boris Herrmann. Todos ellos estuvieron varias horas anclados en Coney Island antes de cubrir el último tramo del periplo naval, al que se le sumaron 17 veleros que representaban los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. La intención de Greta, de 16 años, fue participar de las manifestaciones mundiales contra el cambio climático: la de ayer y la del 27 de septiembre. También participar de la Asamblea de Acción Climática de las Naciones Unidas en Nueva York, organizada para este lunes por el secretario general, Antonio Guterres.