Hurley Haywood, una leyenda de las carreras de resistencia en el automovilismo estadounidense, dejó una marca imborrable en algunas de las pistas más desafiantes del mundo. No obstante, su vida encierra una dimensión mucho más profunda y valiente, una que reveló con sinceridad muchos años después de retirarse: ser gay.

Nacido el 4 de mayo de 1948 en Chicago, Illinois, Haywood inició su carrera en el automovilismo con una pasión desbordante y una destreza inigualable. Su nombre se volvió sinónimo de éxito en las carreras de resistencia, con cinco victorias en las 24 Horas de Daytona, tres en las 24 Horas de Le Mans y dos en las 12 Horas de Sebring. No sólo demostró ser un piloto excepcional, sino que también se convirtió en un ícono del deporte.

"Hurley: Desde el principio", su autobiografía, el ex piloto de 76 años comparte con notable honestidad los altibajos de su vida personal y profesional. Durante los momentos más destacados de su carrera en el automovilismo, Haywood enfrentó el constante temor de que se descubriera su orientación sexual. En una época marcada por una profunda homofobia, especialmente en el ambiente predominantemente masculino de las carreras, Haywood decidió mantener en secreto su verdadera identidad.

"Hurley: Desde el principio", las memorias del piloto que deja expuesta su sexualidad

“El miedo a ser juzgado y rechazado era real y omnipresente”, escribe Haywood en su libro. Su miedo era entendible y su frustración aún mayor; en el ferozmente masculino mundo de las carreras, cualquier signo de diferencia podría ser utilizado en su contra, afectando no solo su reputación, sino también sus oportunidades profesionales.

En 2018, muchos años después de haber dejado atrás las pistas de carreras, Hurley Haywood decidió revelar al mundo una verdad personal profundamente guardada. Esta revelación fue un acto de valentía y un testimonio de la evolución personal y social que había experimentado. "El momento de mayor alivio llegó cuando me di cuenta de que ya no tenía que esconderme", confesó Haywood, describiendo el peso que se levantó de sus hombros al hacer pública su orientación sexual.

Lo que llevó a Haywood a compartir su secreto fue una entrevista con un estudiante de periodismo, quien lo visitó para hablar sobre su carrera deportiva, su experiencia en la guerra de Vietnam y otros aspectos de su vida. Durante la entrevista, el joven se sintió tan cómodo que le confesó a Haywood: “Me han acosado toda mi vida por ser gay. Todas las mañanas cuando me despierto pienso en el suicidio. No tengo absolutamente ningún respeto por mí mismo”. Sorprendido por esta confesión, Haywood no dudó en ofrecerle su apoyo y consejo.

Un año y medio después, Haywood recibió una llamada de la madre del joven, quien le dijo que su apoyo había salvado la vida de su hijo. Este evento fue trascendental para Haywood, motivándolo a usar su libro para anunciar al mundo que era homosexual.

La revelación de Haywood no solo sorprendió al mundo del automovilismo, sino que también tuvo un profundo impacto entre sus seguidores y la comunidad LGBT. Se convirtió en un embajador de autenticidad, demostrando que la verdadera fortaleza reside no solo en la capacidad de dominar una pista de carreras, sino también en ser honesto y auténtico consigo mismo.

Hoy, Hurley Haywood es más que un piloto de carreras legendario; es un símbolo de coraje y autenticidad. Su historia es una inspiración para muchos, mostrando que es posible vivir con verdad y dignidad sin importar las circunstancias. Ahora, su legado no solo se mide en victorias y trofeos, sino en la influencia positiva que ha tenido en la lucha por la aceptación y la igualdad.

