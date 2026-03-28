“La paz no es algo a crear sino a descubrir”

Piloto avezado de aviones, músico y conferencista desde los 4 años, Prem Rawat (68) viaja por el mundo llevando sus ideas sobre la necesidad de conocerse a uno mismo para poder experimentar un sentimiento de paz vital que se extienda al mundo.

Autor del mega best seller del New York Times “Escúchate: encuentra la paz en un mundo ruidoso”, traducido a numerosos idiomas, Rawat visitó la Argentina para ofrecer una serie de conferencias los días 27, 28 y 29 de marzo en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC).

En un contexto global atravesado por la hiperconectividad, la sobreinformación y la aceleración permanente, las conferencias de Rawat abordan una pregunta central y dan respuesta a cómo recuperar la atención y la claridad en medio del ruido de la vida contemporánea.

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Además de su trabajo como autor y conferencista, Rawat impulsa proyectos educativos y humanitarios a través de The Prem Rawat Foundation (TPRF), una organización internacional dedicada a promover la dignidad humana y mejorar la calidad de vida de comunidades en distintos países.

Entre sus principales iniciativas se encuentra el apoyo a organizaciones internacionales y locales, públicas y privadas, que incluyen la provisión de alimentos, de agua potable y de ayuda en situaciones de emergencia. Además, desarrolla el Programa de Educación para la Paz, una propuesta que se implementa en escuelas, universidades, centros comunitarios y en instituciones penitenciarias de distintos países, incluida la Argentina.

Preparar la paz

Habituado a hablar frente a multitudes en cada lugar que visita, Rawat es titular del récord mundial Guinness por la conferencia presencial más grande de la historia, con 375.603 personas que se llevó a cabo en Gaya, India, el 26 de noviembre de 2023.

En sus tiempos libres compone música, cocina, restaura autos antiguos y se dedica a la fotografía. En lo que se refiere a su familia, está casado con Marolyn Johnson desde 1974, tiene cuatro hijos y cuatro nietos.

- Necesitamos agua y comida para sobrevivir en el mundo. ¿Necesitamos también paz?

- La comida y el agua sostienen al cuerpo. La paz sostiene la experiencia de vivir. Una persona puede sobrevivir sin paz, pero vivir sin ella significa tensión, ansiedad o miedo. Todo se vuelve más difícil cuando no hay un mínimo de claridad interna. La paz no es algo abstracto. Tiene efectos concretos. Cuando una persona está en paz, piensa más claramente, toma mejores decisiones y se relaciona diferente con los otros. Especialmente en situaciones complejas, la experiencia cambia. Por eso la paz no es un lujo ni algo secundario. Es una necesidad básica para vivir una vida con sentido.

- La paz, ¿es una característica individual o colectiva?

-La paz siempre comienza a un nivel individual, no puede ser impuesta desde afuera ni construida solamente a través de acuerdos o estructuras. Cada persona debe experimentarla por sí misma. Cuando alguien encuentra una pequeña paz interna, la forma de relacionarse cambia. Hay menos reactividad, menos conflicto, mayor entendimiento. Esto se refleja naturalmente en su entorno. Lo colectivo surge de lo individual. Una sociedad pacífica no se construye solamente sobre ideas, sino también sobre personas que pueden experimentarla en sus propias vidas.

- Esta semana sacudió al mundo la noticia de una joven española que pidió la eutanasia. ¿Puede ser la muerte una forma de alcanzar la paz?

- La paz está ligada a la experiencia de estar vivo. Tiene que ver con sentir, con reconocer la vida, con ser consciente. Cuando hablamos de paz, hablamos de algo que ocurre mientras estamos vivos. Respirar es un buen ejemplo. Está con nosotros todo el tiempo. Cuando una persona lo reconoce, una conexión emerge con la vida misma. Esta experiencia es el fundamento de la paz. Por eso la paz no está asociada con la ausencia sino con la presencia. Con la posibilidad de experimentar claridad mientras estamos vivos.

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- ¿Cuál es la diferencia entre los conflictos sociales y los conflictos internos, mentales?

- Los conflictos sociales frecuentemente reflejan conflictos internos. Cuando hay miedo, frustración o una falta de entendimiento, eso aparece en la forma en que las personas se relacionan unas con otras. El conflicto interno es silencioso, pero muy real. Ocurre cuando una persona está en tensión constante, cuando pierde claridad o cuando reacciona sin entender lo que está sintiendo. Cuando hay más paz interna, la forma en que vemos a los otros cambia. Hay más entendimiento y menos confrontación. De ahí que la paz social comienza con la paz individual.

- ¿Es el bienestar y la búsqueda de paz una moda actualmente?

- La búsqueda de paz no es nueva, siempre ha existido. La gente siempre ha querido sentirse bien, tener claridad y disfrutar sus vidas. Lo que ha cambiado es el lenguaje. Hoy hablamos más de bienestar, salud mental o equilibrio. Pero la necesidad es la misma. No es una tendencia actual, es algo profundamente humano. Cada persona, en un determinado punto, busca sentirse en paz con ella misma.

- ¿Cuál es la importancia del silencio en nuestras vidas?

- Cuando todo es ruido, es difícil reconocer lo que está pasando internamente. El silencio crea un espacio donde una persona puede observar su propia experiencia. No se trata de eliminar todos los sonidos, pero sí encontrar un momento de calma. En ese momento, algo muy simple se torna evidente: respirar, la sensación de estar vivo. Desde ese lugar, emerge la claridad. Por eso es importante el silencio, no como una idea sino como una experiencia directa.

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- ¿Es el ego un amigo o un enemigo de la paz?

- El ego tiende a separar. Compara, compite y busca imponerse. Cuando esto toma el mando, surge el conflicto. La paz surge cuando una persona está en contacto con algo más simple: su propia humanidad. Cuando reconocemos que estamos vivos, que respiramos, que sentimos, el ego pierde su importancia. No se trata de eliminar el ego, sino de no permitir que defina nuestra experiencia. La paz surge cuando hay claridad.

- ¿Pueden todas y cada una de las personas llegar a la paz en sus vidas? ¿Cómo?

- Sí, porque la paz no depende de circunstancias externas. No depende del dinero, el estatus o el lugar donde uno vive. Empieza con algo muy simple: reconocer la propia vida. Observar la propia respiración. Permitirse un momento de claridad. No es un proceso complicado, es algo accesible a cualquiera. La paz no es algo a crear sino a descubrir.

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- ¿Cómo ve la situación actual de la guerra en el mundo? ¿Cómo se podría recuperar la paz?

- Siempre ha habido guerras. Lo que ha cambiado hoy es que tenemos acceso constante a la información. Esto puede dar la impresión de que la paz está lejos, pero la posibilidad de experimentarla no ha cambiado. Permanece en el interior de cada persona. No depende del contexto global. Podemos empezar con nosotros mismos. Cuando una persona encuentra claridad, cambia la forma en que reacciona, se relaciona y ve a los otros. La paz en el mundo empieza con la paz dentro de las personas.